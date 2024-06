Apple annonce aujourd’hui la disponibilité de Tap to Pay dans un nouveau pays : l’Allemagne. Cela permet de transformer l’iPhone en terminal de paiement (TPE). C’est surtout intéressant pour les commerçants.

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.

Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp et Viva sont les premières plateformes en Allemagne à supporter Tap to Pay, et ce dès aujourd’hui. Mollie, PAYONE, Revolut, Sparkassen-Finanzgruppe ou encore Stripe s’ajouteront plus tard à la liste, ainsi que d’autres groupes. Du côté des clients, il est possible d’utiliser les cartes American Express, Discover, Mastercard et Visa.

« Avec la popularité croissante du paiement sans contact, les entreprises allemandes utilisent une grande variété de moyens de paiement et de matériel pour répondre aux souhaits de paiement de leurs clients. Avec Tap to Pay sur iPhone, les commerçants disposent désormais d’un moyen incroyablement sûr et pratique d’accepter les paiements sans contact avec l’iPhone, sans avoir besoin de matériel supplémentaire », déclare Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay. « En collaboration avec les plateformes de paiement, les développeurs d’applications et les réseaux de paiement, nous faisons en sorte qu’il soit plus facile que jamais pour les entreprises de toutes tailles, des petits commerces aux grandes chaînes de magasins, d’accepter les paiements sans contact et de développer leur activité ».

Tap to Pay a débuté en 2022 aux États-Unis. Apple l’a ensuite proposé dans plusieurs pays. La France y a le droit depuis novembre 2023. Le service est également disponible en Italie, au Canada, au Japon, en Ukraine, au Royaume-Uni et dans d’autres régions.