Le système Tap to Pay d’Apple, disponible quelques jours en jours en France, est maintenant disponible chez Alaska Airlines. La compagnie aérienne permet à ses passagers de payer avec leur carte bancaire, iPhone ou Apple Watch, avec le personnel à bord qui utilise des iPhone pour encaisser grâce au paiement sans contact.

« Bientôt sur votre prochain vol, vous pourrez payer votre boisson alcoolisée ou votre pack d’encas d’un simple tapotement depuis votre iPhone ou votre Apple Watch pour payer avec Apple Pay, un autre portefeuille numérique ou une carte de crédit ou de débit sans contact – plus besoin de glisser votre carte dans l’appareil ! », indique Alaska Airlines dans un communiqué, tout en assurant être la première compagnie aérienne à supporter Tap to Pay. Elle ajoute avoir un partenariat avec la plateforme de paiement Stripe.

On peut naturellement se demander quand Air France et d’autres compagnies aériennes vont ajouter le support de Tap to Pay. Il n’y a pas encore une communication sur le sujet.

Tap to Pay a fait ses débuts en 2022 aux États-Unis, avant de débarquer dans huit autres régions, la France étant la dernière en date. Le système transforme un iPhone en terminal de paiement (TPE). Un commerçant peut ainsi utiliser son iPhone pour encaisser un client, qu’il paie avec un iPhone, une Apple Watch, une carte bancaire ou un autre moyen sans contact. C’est la technologie NFC qui entre en jeu ici.

Tap to Pay sur iPhone est disponible dans tous les Apple Store de France, et en cours de déploiement dans de nombreux points de vente, notamment ceux des enseignes Christian Dior Couture, Dyson, Rituals et Sézane. L’Addition a intégré Tap to Pay sur iPhone à son système d’encaissement utilisé par des milliers de restaurants en France. Sephora déploiera Tap to Pay sur iPhone dans les semaines à venir dans ses magasins en France.