Apple annonce aujourd’hui que son service Tap to Pay sur iPhone est désormais disponible à Hong Kong. Cela intervient peu de temps après l’arrivée à Singapour.

Disponibilité de Tap to Pay sur iPhone à Hong Kong

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.

À Hong Kong, Adyen, Global Payments, KPay, et SoéPay sont les premières plateformes à supporter Tap to Pay. La liste s’agrandira avec le temps. Aussi, Tap to Pay prend en charge les cartes de crédit et de débit sans contact des principaux réseaux de paiement, dont American Express, JCB, Mastercard, UnionPay et Visa. Apple ajoute que le déploiement touche des secteurs clés, notamment les taxis, le commerce de détail, la restauration et les services professionnels.

Tap to Pay nécessite d’avoir au moins un iPhone XS. Le service est maintenant disponible dans un peu plus de 20 pays. D’autres s’ajouteront à la liste au fil des mois et des trimestres, le temps qu’Apple négocie avec des partenaires locaux. Le service a fait ses débuts aux États-Unis en février 2022. Pour la France, la disponibilité remonte à novembre 2023.