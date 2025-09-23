Apple annonce aujourd’hui que son service Tap to Pay sur iPhone est maintenant disponible à Monaco, ainsi que dans quatre autres pays européens : Estonie, Lettonie, Lituanie et Norvège.

Lancement de Tap to Pay dans de nouveaux pays

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.

Voici les services qui supportent Tap to Pay dans les pays ajoutés aujourd’hui :

Estonie : SumUp et Revolut

SumUp et Revolut Lettonie : SumUp

SumUp Lituanie : SumUp et Revolut

SumUp et Revolut Monaco : Adyen et BNP Paribas

Adyen et BNP Paribas Norvège : Adyen, Nexi, PayPal, Stripe, SumUp, Surfboard Payments et Viva.com

Cela prend en charge les cartes de crédit et de débit sans contact des principaux réseaux de paiement, notamment American Express, Mastercard et Visa

Tap to Pay nécessite d’avoir au moins un iPhone XS. Le service est maintenant disponible dans environ 20 pays. D’autres s’ajouteront à la liste au fil des mois et des trimestres, le temps qu’Apple négocie avec des partenaires locaux. Le service a fait ses débuts aux États-Unis en février 2022. Pour la France, la disponibilité remonte à novembre 2023.