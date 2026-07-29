Le support d’Apple Car Key (clé de voiture) se prépare chez deux nouveaux constructeurs : Škoda et SEAT. Tous les deux appartiennent au groupe Volkswagen. Justement, nous avions appris au début du mois que Volkswagen va bientôt supporter Car Key.

Škoda et SEAT se préparent à Apple Car Key

En l’état, ni Škoda ni SEAT n’ont communiqué publiquement sur le support de Car Key. Apple reste également silencieux sur le sujet. Mais le fouineur Aaron Perris a remarqué les changements au niveau des serveurs d’Apple. Malheureusement, il n’y a pas encore d’information sur les voitures qui seront prises en charge. Il n’est pas non plus précisé quand les deux constructeurs officialiseront le support de la fonction.

Sur les modèles compatibles, vous pouvez simplement approcher l’iPhone de la poignée pour déverrouiller le véhicule, le poser près du lecteur NFC ou sur le support désigné pour le démarrer. Sinon, il y a la possibilité de verrouiller/déverrouiller à distance. La fonctionnalité repose sur la puce NFC de l’iPhone et sur la puce Secure Element qui assure un stockage sécurisé de la clé et une authentification via Face ID ou Touch ID si nécessaire.

Car Key permet aussi de partager facilement des clés numériques avec d’autres personnes via iMessage, en donnant des accès limités (par exemple seulement pour ouvrir le véhicule mais pas pour démarrer, ou seulement pour accéder au coffre). Elle est gérée depuis l’application Cartes avec des paramètres de confidentialité où Apple ne reçoit pas d’informations directes permettant de vous identifier, chaque constructeur ayant un identifiant d’appareil différent.