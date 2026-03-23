Le marché indien du PC a atteint un niveau record en 2025, porté par la demande des entreprises et la progression des ordinateurs portables. Dans ce contexte déjà très concurrentiel, Apple parvient tout de même à se distinguer : selon des données d’analystes citant Omdia, les ventes de Mac auraient ainsi progressé de 24 % sur un an au quatrième trimestre 2025, faisant de la marque l’un des acteurs les plus dynamiques du segment premium. L’iPad suivrait la même trajectoire, avec une hausse évoquée autour de 40 % sur la même période.

Un record en 2025… puis un coup de frein possible

Après un exercice 2025 particulièrement solide, l’année 2026 pourrait toutefois être plus compliquée pour l’ensemble du secteur. La hausse des coûts de composants, en particulier la mémoire et le stockage, pèse déjà sur les prix finaux. Les cabinets d’études anticipent un tassement du marché, avec une baisse des expéditions qui pourrait toucher en priorité les machines d’entrée de gamme, plus sensibles aux variations tarifaires.

Pourquoi Apple gagne du terrain

Un positionnement premium, mais une base qui s’élargit

Le Mac profite d’une image forte auprès des étudiants, des créateurs et des professionnels, mais aussi d’un effet d’écosystème (iPhone, iPad, services). Si la tendance observée fin 2025 se confirme sur l’année, Apple pourrait s’approcher d’un rythme d’environ 1,2 million de Macs vendus par an en Inde, un score qui n’aurait même pas été imaginable il y a seulement 5 ans.

Le pari du MacBook Neo

L’arrivée d’une offre plus accessible, à l’image du MacBook Neo, pourrait accélérer cette dynamique : dans un pays où le facteur prix reste décisif, un Mac plus accessible pourrait transformer l’Inde en relais de croissance majeur pour Apple.