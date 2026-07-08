Grâce aux ventes de Mac en hausse, Apple s’en est mieux sorti que les constructeurs de PC qui, eux, ont connu une baisse au deuxième trimestre de 2026 selon les données du cabinet IDC.

Apple progresse grâce au MacBook Neo

Les ventes d’ordinateurs au deuxième trimestre ont représenté 68,2 millions d’exemplaires, en recul de 4,9 % par rapport à la même période l’an dernier. Apple a été le quatrième plus gros vendeur, avec 6,7 millions de Mac vendus, contre 6,1 millions un an plus tôt, soit une hausse de 10,1 %. Sa part de marché est de 9,9 %, là où elle était auparavant de 8,5 %.

Sans surprise, la hausse des ventes est en grande partie liée au lancement du MacBook Neo à 699 euros (799 euros depuis la hausse des prix d’Apple). « La progression de la part de marché d’Apple a coïncidé avec le lancement de son dernier produit, le MacBook Neo, et bien que l’entreprise ait augmenté ses prix en phase avec l’évolution générale du marché, elle reste néanmoins bien positionnée face à ses concurrents qui sont confrontés aux mêmes pressions sur les coûts », indique IDC.

Lenovo reste le premier vendeur de PC, mais ses ventes ont reculé de 2,1 % avec 16,6 millions d’exemplaires. Sa part de marché est de 24,4 %. HP est deuxième avec une part de marché de 19,1 % et 13 millions de PC vendus, en recul de 9 %. Dell est à la troisième place avec une part de marché de 13,6 %. Le constructeur a connu 9,3 millions de ventes, en recul de 5 %. Il y a ensuite Asus à la cinquième place avec 5 millions de ventes, en légère hausse de 0,2 %. Sa part de marché est de 7,4 %.

La baisse globale des ventes de PC à hauteur de 4,9 % s’explique par la pénurie de RAM et le fait que les constructeurs augmentent leurs prix. IDC parle également de problèmes géopolitiques.

En tout cas, c’est la première fois depuis 2024 que les ventes de PC sont en recul au deuxième trimestre. Cela pourrait continuer si les prix montent encore et encore.