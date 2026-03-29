Apple va présenter plusieurs nouveaux iPhone en 2026, dont l’iPhone Fold, à savoir le premier smartphone pliable de la marque. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera « la refonte la plus importante de l’histoire de l’iPhone ».

L’iPhone Fold comme nouveau smartphone notable d’Apple

Gurman indique :

Il s’agit là de la refonte la plus importante de l’histoire de l’iPhone et du premier véritable changement de format. L’iPhone 4, l’iPhone 6 et l’iPhone X ont certes marqué un tournant, mais il s’agit ici d’un tout nouveau design — même s’il s’agit en fait d’une copie de ce que d’autres fabricants de téléphones font depuis des années.

Il est vrai que les smartphones pliables ne sont pas nouveaux. Plusieurs constructeurs en proposent déjà, dont Samsung avec ses Galaxy Z Fold. D’ailleurs, l’iPhone Fold reprendra le format livre des Galaxy Z Fold. Il y aura un écran de 5,3 pouces à l’extérieur qui sera similaire à celui que l’on retrouve sur les iPhone actuels et un grand écran dépliable de 7,7 pouces à l’intérieur. Celui-ci pourra (plus ou moins) donner l’impression d’avoir un iPad en mode paysage entre les mains.

Si l’on en croit les dernières rumeurs en date, la particularité de l’iPhone pliable sera d’avoir un pli quasiment invisible une fois ouvert. Le pli visible est l’un des défauts des smartphones pliables existants, bien qu’il y ait eu du progrès au fil des années. Avec le modèle d’Apple, on passerait un cap.

En outre, l’iPhone pliable aurait deux capteurs photo à l’arrière, un capteur photo à l’avant et le capteur d’empreintes Touch ID. En effet, Face ID ne serait pas au rendez-vous, essentiellement parce que les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale prennent trop de place.

Toujours selon les indiscrétions qui circulent, l’iPhone Fold sera présenté en septembre lors de la keynote d’Apple aux côtés des iPhone 18 Pro. En revanche, la sortie se ferait quelques mois plus tard (potentiellement en décembre), là où les iPhone 18 Pro sortiraient en septembre comme d’habitude. Pour ce qui est du prix, tout porte à croire que ce sera bien au-dessus de 2 000 euros.