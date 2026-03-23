Apple aurait développé une architecture d’écran inédite pour son premier iPhone pliable : deux couches de verre ultra-fin encadrant la dalle, selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo. L’objectif est de rendre le pli aussi imperceptible que possible sur un appareil dont le prix devrait facilement dépasser les 2 000 euros.

Une envie de cacher le pli de l’écran

La quasi-totalité des smartphones pliables actuels reposent sur une seule couche d’un verre ultra-fin (UTG) qui absorbe simultanément les contraintes mécaniques de la charnière et protège la dalle. Apple romprait avec cette approche en intercalant l’écran entre deux couches de verre, l’isolant du contact direct avec la charnière. La logique est mécanique : répartir les contraintes sur plusieurs couches plutôt que de les concentrer sur un seul élément, ce qui devrait améliorer la durabilité et réduire la marque du pli dans le temps.

Cette fuite s’inscrit dans la continuité d’informations parues en décembre, selon lesquelles Apple testait un verre ultra-fin flexible (UFG) à épaisseur variable : plus mince au niveau de la pliure pour absorber la flexion, plus épais ailleurs pour la rigidité. La nouvelle information suggère qu’Apple a finalement opté pour un empilement composite plutôt qu’un élément unique.

De récentes fuites ont nuancé les affirmations antérieures sur un pli « invisible » au niveau de l’écran de l’iPhone pliable. Sur le plan des caractéristiques techniques attendues, l’iPhone Fold disposerait d’un écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces et d’un écran interne de 7,8 pouces, avec des charnières en métal liquide. Le lancement est anticipé en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, même si un analyste a récemment évoqué un possible décalage à décembre. Il est toutefois le seul (à ce jour du moins) à parler d’un tel créneau de sortie.