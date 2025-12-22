Apple travaille activement à résoudre l’un des défauts majeurs des smartphones pliables actuels : la marque visible au niveau du pli. Selon les informations du leaker Digital Chat Station sur Weibo, Apple teste actuellement une nouvelle génération de verre flexible ultra-fin (UFG) pour son futur appareil afin que la pliure soit imperceptible lors d’une utilisation quotidienne.

Pas de pliure visible sur l’iPhone Fold ?

Pour réussir ce tour de force, Apple teste des écrans UFG présentant une structure inédite à épaisseur inégale. Contrairement au verre ultra-fin classique (UTG) utilisé par la concurrence qui finit par se déformer, cette nouvelle approche utilise une couche de verre plus fine spécifiquement dans la zone de pliage pour maximiser la flexibilité. Les autres sections conservent une épaisseur plus importante afin de garantir la rigidité et la durabilité de l’ensemble.

En théorie, ce design permet de répartir plus uniformément les contraintes de torsion sur l’écran, réduisant ainsi drastiquement l’effet de creux au centre de la dalle. Plusieurs fabricants d’écrans chinois testeraient également cette technologie, signe qu’elle approche d’une maturité commerciale suffisante.

Un lancement maintenu pour 2026

Ces tests interviennent alors qu’Apple peaufine ses processus de fabrication en vue d’une sortie espérée en 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro. Bien que ce timing puisse sembler tardif dans le cycle de développement, il ne signifie pas nécessairement un retard. L’entreprise serait en phase de transition entre la validation du design et le début de la validation de production.

Il est probable que les décisions matérielles majeures soient déjà actées. Les tests actuels serviraient à valider l’application spécifique de ce nouveau verre, Apple conservant sans doute des solutions UTG plus éprouvées comme plan de secours si les objectifs de fiabilité ne sont pas atteints.

Outre cette nouveauté sur le verre, l’iPhone pliable devrait adopter un format livre doté de charnières en métal liquide. Les caractéristiques en fuite évoquent un écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces et une dalle interne de 7,8 pouces.

Ce concentré de technologies aura un coût. Le prix estimé se situerait entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui ferait de cet appareil l’iPhone le plus cher jamais commercialisé par Apple.