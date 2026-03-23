À l’approche de son cinquantième anniversaire, Apple prépare des festivités à la hauteur de son aura. Après une série d’animations organisées dans plusieurs pays, la marque devrait conclure ces célébrations en Californie, au cœur de son campus d’Apple Park à Cupertino. La date symbolique est évidemment déjà connue puisqu’Apple soufflera ses 50 bougies le 1er avril 2026, 50 pile donc après avoir été fondée par Steve Jobs , Steve Wozniak et Ronald Wayne.

Un “grand final” orchestré autour d’Apple Park

Selon des informations rapportées par Bloomberg, l’entreprise planifierait un événement d’envergure sur son site emblématique, connu pour ses arches arc-en-ciel et son immense anneau futuriste. Les détails restent volontairement flous : Apple n’a pas communiqué sur le format, ni sur l’ampleur exacte de la « fête ».

John Ternus, figure montante de l’organigramme

Un nom revient toutefois avec insistance : John Ternus, responsable de l’ingénierie matérielle. Présenté comme l’un des dirigeants les plus en vue de la nouvelle génération, il pourrait occuper une place centrale lors de ce rendez-vous, dans un contexte où son profil est régulièrement cité parmi les successeurs potentiels à la tête du groupe.

Une tournée d’événements déjà lancée à travers le monde

Apple a déjà donné le ton avec des célébrations locales, dont une performance surprise à l’Apple Store de Grand Central, à New York. D’autres rendez-vous ont été évoqués en Asie, tandis que de nouvelles étapes sont attendues en Europe et dans plusieurs marchés clés.

Au-delà de l’anniversaire pour les 50 ans, l’organisation des festivités reflète bien la stratégie marketing d’Apple, qui consiste à faire de ses boutiques et de son écosystème des vecteurs de marque, où l’histoire de l’entreprise, sa culture et ses produits sont mis en avant tout à la fois lors d’évènements distincts.