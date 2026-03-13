Pour lancer les célébrations de son 50e anniversaire, Apple a transformé son Apple Store de la gare de Grand Central Terminal à New York en salle de concert éphémère. L’artiste invitée est restée secrète jusqu’à la dernière seconde : Alicia Keys est montée sur scène devant des journalistes et créateurs de contenus triés sur le volet.

Les festivités des 50 ans d’Apple commencent avec Alicia Keys

Les préparatifs avaient débuté la veille avec l’installation discrète d’une scène, d’un système d’éclairage et d’équipements audio dans l’Apple Store new-yorkais. Alicia Keys a chanté et a joué du piano (qui est de couleur rose), sa marque de fabrique, tandis que des passants de Grand Central pouvaient apercevoir le spectacle depuis l’extérieur du magasin.

La présence d’Alicia Keys n’est pas anodine. Elle avait déjà foulé la scène de l’Apple Music Festival à Londres en 2016, puis avait animé le Holiday Masquerade Ball d’Apple à New York en décembre 2022. Plus récemment, elle a été l’une des premières artistes à proposer une expérience immersive sur l’Apple Vision Pro avec Alicia Keys : Rehearsal Room, une des premières expériences musicales en informatique spatiale qui est disponible sur le casque de réalité mixte.

Alicia Keys is performing at the #Apple50 event in NYC pic.twitter.com/c5kO5FMXlj — Aaron (@aaronp613) March 13, 2026

There it is… lil Empire State pic.twitter.com/WS9lYi9VRO — Ray Wong (@raywongy) March 13, 2026

just an incredible incredible concert pic.twitter.com/uyPvWtcFIL — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) March 13, 2026

Tim Cook, le patron d’Apple, est présent pour l’occasion, accompagné de Greg Joswiak (vice-président du marketing), Deirdre O’Brien (vice-présidente des Apple Store) et John Ternus (vice-président de l’ingénierie matérielle). Tim Cook avait annoncé en amont que l’entreprise célébrerait son demi-siècle d’existence sur plusieurs semaines pour reconnaître « la créativité, l’innovation et l’impact que les personnes du monde entier ont rendus possibles grâce aux technologies d’Apple ».

Alicia Keys giving Tim Cook a huge hug after the performance pic.twitter.com/RkkF2VFOBU — Ray Wong (@raywongy) March 13, 2026

Apple a été fondée le 1er avril 1976 : le 50e anniversaire tombe donc dans moins de trois semaines. Le concert à Grand Central Terminal n’est que le premier d’une série d’événements prévus jusqu’à cette date, sans qu’Apple n’ait pour l’instant détaillé la nature des prochaines célébrations.