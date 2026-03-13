L’Apple Store de Grand Central, l’une des boutiques les plus emblématiques de la marque à New York, est fermé temporairement les 12 et 13 mars 2026. Sur place, les clients sont invités à se rendre dans d’autres Apple Store de la ville. Aucune explication officielle n’accompagne cette interruption, mais le timing alimente déjà les spéculations, notamment autour des célébrations des 50 ans d’Apple.

Un lieu habitué aux opérations “vitrine”

Apple Grand Central est en effet régulièrement utilisé comme scène de communication pour Apple. Sa position, au cœur de la gare la plus fréquentée de Manhattan, en fait une vitrine idéale pour des opérations de marque à forte visibilité. La boutique a déjà accueilli des animations et installations temporaires, dont un pop-up en 2025 lié à la série Severance sur Apple TV. Un rendez-vous anniversaire dans un tel lieu aurait donc du sens, même si rien ne confirme pour l’instant cette hypothèse.

Apple Grand Central is closed off for some sort of special event or build out 👀 pic.twitter.com/mLAhHz7qKf — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) March 12, 2026

Des panneaux blancs qui masquent tout l’espace

Particularité notable, la boutique est habituellement largement visible depuis la gare, grâce à une façade très ouverte. Or, durant ces deux jours, l’ensemble du magasin est entièrement occulté par des panneaux blancs et des rideaux. Cela semble suggérer qu’un élément important est en cours d’installation, potentiellement à l’échelle de la boutique entière, plutôt qu’une simple intervention ponctuelle.

Anniversaire, promotion… ou simple travaux ?

Trois scénarios sont possibles, soit une mise en scène liée à l’anniversaire d’Apple, une opération marketing sans rapport direct, ou une phase de maintenance/rafraîchissement du magasin. Quelques mouvements d’équipes derrière les rideaux laissent penser à des préparatifs, sans permettre d’identifier la nature de ce qui sera dévoilé.

Quoi qu’il en soit Apple prépare bel et bien quelque chose : clin d’œil aux 50 ans de la marque… ou tout autre chose ? Les paris sont ouverts.