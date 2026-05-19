Le pass Navigo sur iPhone via l’application Cartes (Wallet) est peut-être en train de vivre ses derniers instants. En effet, ce système pourrait ne plus être disponible à partir de cet été à cause d’une décision de l’Autorité de Régulation des transports (ART).

Au revoir pass Navigo sur iPhone ?

C’est Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui alerte sur le sujet dans un message publié sur son compte LinkedIn. Elle indique d’abord que l’achat de pass Navigo sur iPhone, qui permet de prendre les transports en commun à Paris et en Île-de-France, est un succès depuis sa mise en place pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Elle note qu’un achat sur quatre de titres Navigo a lieu depuis l’iPhone via l’application Cartes. Cela représente des millions de tickets ou abonnements vendus chaque mois. « Et pourtant, ce service risque de s’arrêter dans quelques semaines », indique Valérie Pécresse. Elle ajoute :

Pourquoi ? Non pas parce qu’il est inefficace ou coûteux. Mais à cause d’un imbroglio réglementaire absurde, issu d’un contentieux porté par deux acteurs publics, soucieux de protéger leurs rentes : la RATP et la SNCF. Si la loi sur les transports n’est pas modifiée, d’ici l’été 2026, cela signera l’arrêt pur et simple de la vente de titres de transport via l’iPhone. Un vrai retour en arrière pour la billettique dans nos transports ! L’application de la décision de l’Autorité de Régulation des transports (ART), saisie par la SNCF et la RATP, impose à Apple de nouvelles contraintes lourdes avec une date de mise en conformité fixée au 20 août prochain car elle a décidé, contre toute évidence, de considérer Apple comme une société de transports. Alors que le wallet d’Apple est une solution technologique innovante partenaire d’Île-de-France Mobilités. Ce qui ne fait pas d’Apple un concurrent des transporteurs, pas plus qu’Apple n’est un concurrent des banques avec son Apple Pay.

Apple devrait modifier son application Cartes

Pour se conformer à la décision de l’ART, Apple devrait modifier son application Cartes pour lister les différents vendeurs de tickets (comme RATP/SNCF ou Île-de-France Mobilités), puis rediriger l’utilisateur vers l’App Store pour télécharger l’application du vendeur sur laquelle il devrait créer un compte (si nécessaire), enregistrer sa carte bancaire (au lieu de payer avec Apple Pay) et enfin acheter son titre de transport qui serait ensuite disponible dans l’application Cartes. « Ubuesque ! », s’exclame Valérie Pécresse.

Il n’y a qu’une seule solution selon la présidente de la région Île-de-France :

Modifier la loi pour énoncer clairement qu’Apple n’est pas un opérateur de transports mais – ce qu’il est – un apporteur de solutions digitales, qui peut conventionner avec IDFM ou une société de transports. Le Sénat l’a déjà voté en avril dernier, il est maintenant crucial que ce projet de loi transport soit voté à l’Assemblée Nationale avant l’été. Le ministre des Transports Philippe TABAROT est en soutien. J’en appelle au Président de la République et au Premier ministre. Car ne pas adopter ce texte à temps reviendrait à saborder volontairement un service utile, plébiscité et qui fonctionne, à rebours de l’image innovante que nous voulons envoyer au monde.

Elle conclut en disant que « pour moi, le choix du gouvernement est donc limpide. Dans ce dossier, l’absurde n’est pas technique. Il est politique ».