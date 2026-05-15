Apple TV va devoir réorganiser une partie de sa stratégie éditoriale. Morgan Wandell, responsable du développement international de la plateforme depuis ses débuts, quitte son poste pour créer sa propre société de production baptisée Kismet.

Un départ important pour Apple TV

Arrivé chez Apple en 2017 après un passage chez Amazon Studios, Morgan Wandell a participé à la construction du catalogue original de la plateforme avant même son lancement officiel en 2019. Il occupait depuis le rôle de responsable du développement des contenus internationaux, un secteur devenu essentiel dans la bataille mondiale du streaming.

Sous sa supervision, Apple TV a développé plusieurs productions ambitieuses, dont Monarch: Legacy of Monsters, Téhéran, Disclaimer, Masters of the Air et The New Look. Autant de titres qui ont contribué à donner à la plateforme une identité toujours plus « premium ».

Kismet, une nouvelle société tournée vers les séries haut de gamme

Apple conserve un lien avec certains projets

Avec Kismet, Morgan Wandell veut développer et produire des séries scénarisées premium destinées au marché mondial. Son ambition est de miser sur des histoires culturellement ancrées mais aussi capables de plaire à un large public au-delà de leur pays d’origine.

Ce départ ne signifie pas nécessairement une rupture totale avec Apple. Wandell discuterait avec la plateforme pour rester producteur sur certains projets déjà engagés. Ce dernier est reconnaissant de son long passage dans la firme californienne : « Aider à construire le catalogue international d’Apple TV a été le privilège de ma carrière. » déclare Wandell dans son communiqué de départ.

En interne, Matt Cherniss reprendra notamment la supervision de la franchise Monarch, tandis que Jay Hunt verra son rôle élargi sur les productions internationales et en langues locales. Apple TV perd certes un cadre clé, mais la transition est déjà bien organisée.