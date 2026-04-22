Apple TV va devoir composer sans l’un de ses principaux cadres exécutifs : Oliver Jones, l’un des responsables créatifs qui suivait depuis plusieurs années plusieurs projets internationaux majeurs de la plateforme, quitte Cupertino pour rejoindre Amazon MGM Studios. Et au vu de l’historique de Jones chez Apple TV, ce ne sera sans doute pas une mince affaire pour le remplacer par un profil équivalent.

Un départ qui touche un maillon important de la machine Apple TV

Chez Apple, Oliver Jones occupait le poste de senior creative executive pour la fiction internationale. Au fil des six dernières années, Jones a été associé à des productions très populaires comme Masters of the Air, Disclaimer ou encore Monarch: Legacy of Monsters. Son départ intervient donc au moment où Apple TV continue d’affiner son catalogue avec notamment l’exploitation de grosses franchises et des productions internationales plus ambitieuses.

Oliver Jones, désormais senior commissioner pour la fiction britannique chez Amazon MGM Studios

Dans son communiqué de départ Jones remercie son (désormais) ancien employeur : « Ce fut un privilège de travailler aux côtés de mes brillants collègues chez Apple TV pendant ces six dernières années. » l’ex-exécutif ajoute : « c’est toujours une décision difficile de quitter un travail que j’aime. […] Le moment est venu de rentrer à la maison et de commencer une nouvelle aventure ».

Amazon renforce sa stratégie britannique

Oliver Jones rejoint Amazon MGM Studios comme senior commissioner pour la fiction britannique. Son recrutement s’inscrit dans une volonté d’élargir l’offre de contenus premium produits au Royaume-Uni pour le marché local comme pour l’international. Jones lui-même salue « l’engagement et l’élan d’Amazon MGM Studios dans la création d’histoires ambitieuses, audacieuses et premium », ainsi que « l’ampleur de ses investissements accrus au Royaume-Uni ».

Le marché du streaming continue sa guerre des cerveaux

Ce transfert rappelle une réalité devenue centrale dans l’industrie : les plateformes se livrent une compétition de plus en plus frontale pour attirer les profils capables de piloter les contenus les plus qualitatifs et « différenciants ». Espérons pour Apple qu’un profil de même calibre pourra être recruté pour assurer la transition sur les projets/séries en cours (Monarch: Legacy of Monsters par exemple)