Apple compte bien fêter ses 50 ans, avec l’anniversaire qui aura lieu le 1er avril 2026. Le fabricant d’iPhone assure qu’il va marquer le coup avec des célébrations.

50 ans d’Apple, ça se fête

Tim Cook, le patron d’Apple, a ouvert le bal en publiant aujourd’hui une lettre qui a pour nom 50 Years of Thinking Different (50 ans à penser différemment). Elle est à retrouver en français en cliquant ici.

Pour sa part, Apple indique dans un communiqué de presse :

Au cours des prochaines semaines, Apple et sa communauté mondiale célébreront le 50e anniversaire de l’entreprise, rendant hommage à la créativité, à l’innovation et à l’influence que les utilisateurs du monde entier ont rendues possibles grâce à la technologie Apple.

Il n’y a pas encore d’informations précises sur la nature des célébrations pour le demi-siècle de l’entreprise. Il faudra encore patienter pour avoir tous les détails.

« Penser différemment a toujours été au cœur de la philosophie d’Apple », a déclaré Tim Cook. « C’est ce qui nous a poussés à créer des produits qui permettent aux gens de s’exprimer, de se connecter et de créer quelque chose de merveilleux. Alors que nous célébrons nos 50 ans, nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont participé à cette aventure et qui continuent d’inspirer ce qui va suivre ».

Apple assure penser depuis le départ que le plus important n’est pas la technologie elle-même, mais ce qu’en font toutes les personnes. « Cette conviction continue aujourd’hui encore d’influencer le travail d’Apple, qu’il s’agisse de faire progresser Apple Intelligence, de créer des produits et services conçus dans le respect de la vie privée, pensés pour être accessibles et créés dans le souci de préserver la planète », indique le groupe.

L’entreprise conclut en indiquant rester « tournée vers l’avenir et continue à penser différemment pour les années à venir. Apple continuera à innover dans le domaine des puces révolutionnaires, des produits qui enrichissent la vie, des logiciels transformateurs et des services qui améliorent la vie des gens, tout en renforçant son engagement en faveur de la responsabilité environnementale, de l’éducation et de l’impact communautaire à travers le monde ».