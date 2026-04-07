Des photos montrent des maquettes dévoilant le design et les dimensions de l’iPhone Fold, le premier smartphone pliable d’Apple. Il est aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max sur les images publiées par le leaker Sonny Dickson sur X (ex-Twitter).

Les modèles factices sont conçus pour permettre des tests et aider notamment les fabricants d’accessoires à préparer leurs produits avant l’annonce officielle d’Apple, ce qui leur impose en principe un niveau de précision assez élevé.

Un aperçu du design de l’iPhone pliable

Le futur iPhone Fold se détache immédiatement du lot. Son format de type passeport se veut inédit pour un smartphone Apple, avec une logique qui privilégie clairement l’usage une fois l’appareil déplié.

Cette orientation implique un compromis. Une fois fermé, le téléphone pourrait paraître assez large et donc moins naturel à manipuler pour certains usages, mais cette largeur permettrait aussi d’obtenir, une fois ouvert, une grande surface pensée pour un affichage en paysage.

Le choix d’Apple va d’ailleurs être différent de nombreux smartphones pliables sous Android. Là où ces derniers adoptent souvent un ratio plus carré une fois ouverts, Apple viserait un format jugé plus adapté à la consommation de vidéos en 16:9.

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, eux, apparaissent comme des évolutions très conservatrices. Les maquettes les montrent globalement très proches de leurs prédécesseurs, avec comme principal signe distinctif visible une Dynamic Island plus petite.

Ce choix irait dans le sens d’une gamme Pro stabilisée plutôt que redessinée. Apple conserverait ainsi l’essentiel de son apparence actuelle, en réservant les changements les plus visibles à d’autres produits.

Les maquettes ne montrent pas tout

Les maquettes laissent pourtant voir un défaut très marqué au centre de l’écran interne de l’iPhone Fold. La charnière y est particulièrement visible, mais le produit commercial final ne devrait pas reproduire cet aspect de manière aussi évidente.

Plusieurs rumeurs évoquent au contraire un pli presque invisible sur le modèle final. Certaines éléments, comme les trous pour loger les capteurs photo ou l’anneau MagSafe afin d’avoir la recharge sans fil, n’apparaissent d’ailleurs pas non plus sur ces maquettes, ce qui rappelle qu’elles ne sont pas une reproduction exhaustive du produit fini.

L’iPhone Fold se positionnerait d’emblée comme un produit à part dans la gamme. Il aurait un écran interne de 7,8 pouces au format proche de l’iPad en 4:3, un écran externe de 5,5 pouces, un cadre en titane ultra-fin de 4,5 mm, Touch ID au lieu de Face ID et à un tarif de départ supérieur à 2 000 dollars.

Apple devrait logiquement annoncer les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et ce premier iPhone pliable lors d’une keynote en septembre. En revanche, la commercialisation de l’iPhone Fold pourrait être décalée de quelques mois.