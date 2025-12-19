L’arrivée de l’iPhone Fold se précise avec des schémas montrant les dimensions du smartphone pliable d’Apple. Prévu pour septembre 2026, l’appareil qui a pour nom de code V68 doit permettre à Apple de concurrencer les acteurs déjà établis sur ce marché, notamment Samsung. Des informations d’iPhone-Ticker provenant des fabricants d’accessoires révèlent aujourd’hui les mensurations de ce futur téléphone.

Un format compact qui se transforme en tablette

Une fois replié, l’iPhone Fold adopterait un gabarit singulier, plus large mais moins haut que les smartphones actuels d’Apple. Avec des dimensions de 83,8 mm de largeur pour 120,6 mm de hauteur, il offrirait une prise en main robuste. Son épaisseur de 9,6 mm resterait contenue. L’écran externe afficherait une diagonale de 139,4 mm (environ 5,5 pouces) avec une résolution de 2 088 × 1 422 pixels.

C’est en position ouverte que l’appareil révèle sa véritable nature. Contrairement à l’assemblage de deux iPhone classiques qui formerait un carré, cet iPhone Fold propose un format rectangulaire proche d’une petite tablette. Les dimensions une fois ouvert sont de 167,6 × 120,6 mm. La surface d’écran est de 7,76 pouces. La définition de l’écran interne serait de 2 713 × 1 920 pixels.

Les documents techniques mettent en lumière un effort particulier sur la finesse du châssis. Déployé, l’iPhone Fold ne mesurerait que 4,8 mm d’épaisseur (hors bloc photo). Si cette prouesse le place devant l’iPhone Air (5,64 mm), il reste légèrement plus épais que la version actuelle du Samsung Galaxy Z Fold 7 qui descend à 4,2 mm.

Côté capteurs photo, les schémas suggèrent la présence d’un double module caméra au dos, similaire à celui de l’iPhone 17. Pour la partie interne, la caméra selfie serait directement intégrée à l’écran. Toutefois, les croquis ne permettent pas encore de confirmer la présence ou l’absence d’une encoche ou d’un poinçon visible pour ce capteur.

La maquette de l’iPhone pliable

De son côté, Ben Geskin a créé une maquette de l’iPhone pliable, permettant de se faire un premier aperçu une fois en main.

Printed a passport-style foldable phone to see how comfortable this form factor is in real life. 5.3-inch cover display

7.7-inch main display pic.twitter.com/5ae58Bc2Cq — Ben Geskin (@BenGeskin) December 18, 2025

Il propose également une vidéo.