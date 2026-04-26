Le premier iPhone pliable se précise à travers une nouvelle fuite venant du leaker coréen yeux1122 qui partage un schéma et décrit un appareil un peu plus fin qu’attendu, pensé autour d’un format livre. Au-delà de la fiche technique, ce modèle devrait aussi devenir un produit symbolique pour Apple, puisqu’il sera logiquement présenté peu de temps après que John Ternus sera le nouveau patron de la société.

Un schéma dévoile l’iPhone pliable

La nouveauté avec la nouvelle fuite concerne les dimensions. Alors que de précédentes rumeurs parlaient d’une épaisseur de 9,6 mm une fois replié, le leaker évoque un iPhone Ultra/Fold de 9,23 mm, avec un maximum de 13 mm si l’on tient compte du bloc photo arrière.

Le schéma partagé va aussi dans le sens d’un design de type passeport, autrement dit d’un appareil qui s’ouvre comme un livre. Cette approche s’accompagnerait de deux capteurs photo au dos et de deux coloris au lancement, noir et argent.

L’autre point clé concerne la taille des écrans. L’iPhone Fold embarquerait un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,3 pouces. Ce duo dessine un produit pensé d’abord pour offrir une vraie surface d’affichage une fois ouvert. En revanche, la dalle externe pourrait paraître un peu étroite ou limitée pour certains usages du quotidien. Pour rappel, les iPhone 17 et 17 Pro ont une dalle de 6,3 pouces, là où l’iPhone 17 Pro Max monte à 6,9 pouces.

C’est sans doute là que se jouera une partie de la réception du produit. Un grand écran intérieur peut séduire, mais si l’écran externe est jugé trop petit, certains utilisateurs pourraient considérer le compromis moins pratique qu’attendu.

Apple devrait annoncer son iPhone pliable en septembre. Si ce calendrier se confirme, l’iPhone Ultra/Fold deviendra le premier grand lancement matériel de l’entreprise sous la direction de John Ternus. Il deviendra le nouveau patron d’Apple le 1er septembre 2026, succédant à Tim Cook.