Les iPhone coûtent cher et Apple va encore monter d’un cran avec son premier smartphone pliable, qui aurait pour nom iPhone Ultra (et non iPhone Fold visiblement).

Plus de 2 000 dollars pour l’iPhone pliable

De précédentes fuites avaient déjà suggéré qu’Apple proposerait son iPhone pliable autour de 2 000 dollars. Bloomberg confirme et indique même que la barre des 2 000 dollars va être passée. Et encore, on peut se douter que ce sera le modèle de base à ce prix. La facture va continuer de grimper pour ceux qui veulent davantage de stockage.

En tout cas, cet iPhone pliable devrait être le smartphone le plus cher jamais proposé par Apple. À date, c’est l’iPhone 17 Pro Max avec 2 To de stockage qui coûte le plus. Son prix est de 1 999 dollars aux États-Unis et 2 479 euros en France. C’est à se demander quel sera le prix de l’iPhone Ultra dans l’Hexagone. Va-t-on frôler les 3 000 euros ? Ça semble bien parti. En tout cas, il faudrait davantage s’attendre à ce qu’il soit plus près de 3 000 euros que de 2 000 euros.

Si l’on en croit les rumeurs, l’iPhone Fold se positionnera comme un produit à part dans la gamme. Il aurait un écran interne de 7,8 pouces au format proche de l’iPad en 4:3, un écran externe de 5,5 pouces, un cadre en titane ultra-fin de 4,5 mm et Touch ID au lieu de Face ID.

Apple présenterait son smartphone pliable en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. La commercialisation interviendrait le même mois, contrairement à ce que Nikkei a annoncé cette semaine.