Les iPhone 17 et iPhone Air intègrent des améliorations au niveau des capteurs photo, avec en vedette une nouvelle caméra avant dotée de la fonction Center Stage (Cadre centré). Dans des interviews, des cadres d’Apple ont expliqué les raisons de ce changement, né de l’observation des usages et rendu possible par des années de développement.

Une caméra conçue pour résoudre les frustrations des utilisateurs

Apple a constaté que les utilisateurs déployaient de nombreuses astuces pour réussir leurs selfies de groupe. Jon McCormack, responsable du logiciel photo, a détaillé ces comportements lors d’une interview avec BW Businessworld. Il explique que les équipes voyaient les utilisateurs recourir à des perches, basculer sur l’objectif ultra grand-angle ou encore tendre le téléphone à la personne la plus grande du groupe.

Face à ce constat, l’objectif était clair, comme le résume Jon McCormack : « Nos utilisateurs essaient de faire en sorte que le capteur photo fonctionne pour eux, mais nous savions que nous pouvions faire mieux… et si le capteur photo pouvait simplement comprendre ce que vous essayez de capturer et faire ces ajustements pour vous ? ». La fonction Cadre centré est la réponse directe à cette question, en ajustant automatiquement le cadre pour inclure tout le monde.

Un projet de longue date rendu possible par les puces A19

Cette nouveauté n’est pas le fruit du hasard, mais d’un travail de plusieurs années. Jon McCormack a confié à PetaPixel : « Nous voulions le faire depuis un moment et c’est la première année où nous pouvons réellement y arriver ». La puissance de traitement et le design industriel requis n’étaient jusqu’à présent pas disponibles, selon les dires du responsable.

Megan Nash, cheffe de produit pour l’iPhone, a souligné l’anticipation nécessaire pour intégrer cette technologie. Elle explique que la nouvelle caméra avant a été pensée pour fonctionner avec une interface à haute vitesse, l’Apple Camera Interface (ACI). « Ainsi, les puces A19 et A19 Pro utilisent l’ACI pour transférer efficacement les données entre le capteur d’image et la puce », précise-t-elle. Cette synergie matérielle et logicielle a été importante pour concrétiser la vision d’Apple, selon ses dires.

Des photos et vidéos de meilleure qualité

Au-delà de la simplification de la prise de vue, les bénéfices se ressentent sur la qualité finale des clichés. Megan Nash note par exemple qu’en gardant l’iPhone en orientation portrait, les yeux des sujets regardent toujours au bon endroit, ce qui est rarement le cas lors de selfies pris à l’horizontale.

Les vidéos profitent également de nettes améliorations. L’ambition d’Apple est de rendre la technologie imperceptible, comme l’indique Jon McCormack : « Notre objectif avec le capteur photo de l’iPhone est de toujours le rendre invisible ». Pour y parvenir, la stabilisation et le cadrage intelligent sont désormais activés par défaut sur la caméra avant. Grâce à la large zone de surbalayage du capteur et à sa haute résolution, le mode Action s’active automatiquement à chaque vidéo selfie, garantissant une bonne stabilité même en mouvement.