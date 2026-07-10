Apple aurait revu à la baisse ses prévisions de production pour l’iPhone 17 standard, certaines lignes de fabrication ayant suspendu jusqu’à un tiers de leur capacité, sous la pression de la flambée des coûts de la RAM et du stockage.

Apple ralentit la production de l’iPhone 17

Cette information, révélée par le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, fait état d’un ajustement en deux temps. Une première réduction de 15 % de la capacité de production avait déjà été appliquée, avant que certaines lignes ne suspendent finalement jusqu’à un tiers de leur activité. Ce recul intervient dans un contexte où les coûts de la RAM et du stockage ont doublé en l’espace d’une seule année, une hausse qui bouleverse les calculs de rentabilité de l’ensemble du secteur des smartphones.

Face à cette pression sur les coûts, le patron d’Apple Tim Cook a qualifié la hausse des prix d’« inévitable ». Cette déclaration intervient alors qu’Apple a déjà répercuté ces coûts supplémentaires sur plusieurs de ses produits, sans toutefois toucher pour l’instant à sa gamme d’iPhone. Les iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Ultra pliable, tous attendus pour septembre 2026, pourraient constituer l’occasion d’appliquer cette hausse à l’ensemble de la gamme.

La réduction de production de l’iPhone 17 standard suggère qu’Apple anticipe une demande plus modérée pour ce modèle, potentiellement freinée par des marges plus fines ou par des arbitrages internes en faveur des versions Pro, plus rentables malgré la hausse des coûts.

Un nouveau calendrier de lancement en deux temps

Comme le savons depuis un moment maintenant, Apple va également modifier le rythme de sortie de ses iPhone. Les modèles Pro seront désormais lancés en septembre, comme c’est déjà le cas, mais la version standard suivra un calendrier distinct. L’iPhone 18 standard, ainsi que l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 sortiront au printemps 2027, plutôt qu’à l’automne 2026 comme le voulait la tradition.

Cette stratégie de lancement scindé permet à Apple de lisser ses investissements de production tout au long de l’année, tout en ajustant plus finement ses prévisions selon l’évolution des coûts de composants. Elle traduit également une adaptation aux pressions inflationnistes qui touchent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du monde de la tech, aggravées par la demande croissante en RAM liée au développement des data centers pour l’intelligence artificielle.