Après neuf mois d’excellente ventes, Apple ajusterait à la baisse la production des iPhone 17. Ce ralentissement intervient alors que le fabricant prépare les iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que son premier iPhone pliable pour septembre.

Un iPhone 17 qui a dominé le marché

Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple aurait réduit de 15 % ses objectifs de production pour les iPhone 17. Le mouvement toucherait aussi Xiaomi qui baisserait ses volumes de 20 à 30 %, tandis qu’Oppo, Vivo et Honor abaisseraient leurs prévisions de 15 à 30 %. Le leaker ajoute que « cela ne tiendra pas longtemps » et que « les grands fabricants mondiaux de smartphones, Apple compris, ont tous revu à la baisse leurs prévisions d’expédition ».

Ce coup de frein arrive après de très bonnes ventes. D’après TrendForce, la production d’iPhone a progressé de 19,7% sur un an au premier trimestre 2026, alors que le marché mondial reculait de 1,7 %. Le cabinet Counterpoint Research ajoute qu’Apple a capté 21 % des ventes mondiales sur la période, une première pour un premier trimestre, avec une hausse annuelle 9 %.

L’iPhone 17 a même pris la tête des ventes mondiales au premier trimestre 2026 avec une part de marché de 6 %, devant l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Pro, selon Counterpoint. Lors de son lancement en septembre 2025, Apple avait déjà relevé sa production 30 %, après une performance supérieure de 14 % à celle de l’iPhone 16 sur les dix premiers jours aux États-Unis et en Chine. Sur le trimestre des fêtes de fin d’année, les revenus de l’iPhone ont atteint 85,285 milliards de dollars, un record, dans un contexte où Tim Cook avait qualifié la demande comme étant « hors norme ».

Un repli logique avant les nouveaux modèles

Le tassement actuel ressemble d’abord à une fin de cycle. Neuf mois après son lancement, l’iPhone 17 a déjà capté l’essentiel de sa demande initiale, tandis qu’une partie des acheteurs reporte désormais l’achat vers la prochaine génération. L’échéance de septembre pèse déjà sur le marché, avec l’attente autour des iPhone 18 Pro et de l’iPhone Ultra pliable.

Le ralentissement dépasse d’ailleurs Apple. Les baisses chez Xiaomi, Oppo, Vivo et Honor montrent que l’ajustement concerne l’ensemble du secteur, sur un marché devenu plus prudent après plusieurs mois de forte activité. Si elle se confirme, la réduction de 15 % chez Apple signalera la fin naturelle d’un cycle commercial avant un renouvellement de la gamme.