Apple confirme sa domination sur le segment du haut de gamme mobile… et sur le marché du smartphone en général. Selon les dernières données de Counterpoint Research pour le premier trimestre 2026, l’iPhone occupe quatre des cinq premières places du classement mondial des smartphones les plus vendus. Une performance qui souligne la solidité de la gamme iPhone 17 dans un marché pourtant sous pression.

L’iPhone 17 prend la tête du classement mondial

Le modèle standard iPhone 17 arrive en première position avec 6 % de part de marché à lui seul. Il devance l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Pro, confirmant l’équilibre trouvé par Apple entre modèle accessible, finitions premium et performances de pointe.

La dynamique est particulièrement forte dans plusieurs marchés clés. L’iPhone 17 affiche une croissance annuelle à deux chiffres aux États-Unis et en Chine, deux territoires stratégiques pour Apple. En Corée du Sud, marché historiquement dominé par Samsung, les ventes du modèle auraient même été multipliées par trois sur un an.

Un marché plus concentré

Samsung résiste grâce à la gamme Galaxy A

Counterpoint note que les dix smartphones les plus vendus ont représenté 25 % du marché mondial au premier trimestre, un record pour une période de mars. Cette concentration devrait se maintenir en 2026, alors que les fabricants réduisent le nombre de modèles mis en avant dans un contexte de demande plus fragile.

Samsung reste très présent, mais surtout sur l’entrée et le milieu de gamme. Sa série Galaxy A occupe cinq places du top 10, avec le Galaxy A07 4G comme Android le plus vendu. Son succès repose notamment sur un argument fort, soit six ans de mises à jour logicielles et de sécurité.