Nous savions déjà qu’Apple était le premier vendeur de smartphones au monde grâce au succès des iPhone 17 et l’histoire se répète pour l’Europe. Les données du cabinet Counterpoint Research confirment la première place de la firme de Cupertino pour le quatrième trimestre de 2025.

Merci les iPhone 17 : Apple est devant en Europe

Apple a été le premier vendeur de smartphones en Europe au quatrième trimestre de 2025 avec une part de 33 %, contre 31 % l’an dernier. Les ventes d’iPhone ont grimpé de 7 % d’une année sur l’autre. Counterpoint Research évoque « une demande robuste » pour les iPhone 17 et une belle progression des ventes du côté de l’Europe de l’Est.

À la deuxième place, on retrouve Samsung avec une part de marché de 29 %, contre 28 % auparavant. Les ventes de ses smartphones Galaxy ont été en hausse de 4 %. Xiaomi est à la troisième place avec une part de 16 %, là où elle était de 18 % un an plus tôt à la même période. Ses ventes ont reculé de 6 %.

Honor est à la quatrième place avec des ventes en hausse de 18 %, mais sa part de marché reste à 4 %. La cinquième place est occupée par Realme avec une part de 3 %, contre 4 % auparavant. Ses ventes ont reculé de 21 %. Le reste comprend les autres marques (Nothing, Google, etc) avec une part de marché inchangée à 15 % et des ventes en recul de 1 %.

Au total, les ventes de smartphones en Europe ont été en hausse de 2 % au dernier trimestre de 2025, portées en partie par Apple et le succès des iPhone 17.

Vient maintenant 2026 et la situation devrait être délicate pour le coup. Des difficultés se profilent à l’horizon à cause de la hausse des prix de la RAM qui devrait entraîner un ralentissement significatif cette année selon Counterpoint Research. Les smartphones d’entrée de gamme seraient les plus touchés, mais les ventes globales subiront néanmoins une baisse significative en glissement annuel au cours des prochains trimestres.

En ce qui concerne Apple en particulier, les rumeurs disent que les prix ne devraient pas bouger pour les iPhone 18 et 18 Pro.