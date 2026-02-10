Apple voudrait lancer les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max à des prix de départ comparables à ceux des iPhone 17 Pro, une stratégie qui passerait par une gestion serrée des coûts et des négociations sur les composants, selon l’analyste Jeff Pu. Cette approche serait cohérente avec l’idée d’éviter autant que possible une hausse des tarifs, également évoquée par Ming-Chi Kuo.

Vers les mêmes prix pour les iPhone 18 Pro ?

Dans une note obtenue par MacRumors, Jeff Pu relie cet objectif tarifaire à un travail de la gestion des coûts. L’hypothèse est simple : si certains coûts (RAM, NAND, etc) augmentent fortement , la stabilité des prix devient un problème entre les fournisseurs et les composants clés.

En France, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max débutent respectivement à 1 329 € et 1 479 €. Apple voudrait donc garder des prix inchangés ou alors plus que similaires pour les iPhone 18 Pro.

Selon Jeff Pu, une partie des négociations se fera d’abord sur la mémoire, avec des discussions avec Samsung et SK Hynix afin d’obtenir des conditions plus favorables, dans un contexte de hausse des prix de la RAM et du stockage NAND. En parallèle, il s’attend à ce qu’Apple réduise le coût d’autres éléments essentiels, dont l’écran et les caméras, afin de préserver l’équilibre global.

Apple doit présenter les iPhone 18 Pro en septembre et l’iPhone Fold serait également lancé au même moment. L’iPhone 18 standard, lui, attendra le début de 2027.