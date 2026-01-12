Le marché mondial des smartphones confirme sa bonne santé en enregistrant une croissance de 2 % sur l’année 2025, marquant ainsi sa deuxième année consécutive de hausse selon les données du cabinet Counterpoint Research. C’est Apple qui a été le plus gros vendeur de smartphones cette année, dépassant Samsung, grâce aux iPhone 17.

Apple s’impose en leader devant Samsung

Apple réalise la meilleure performance parmi les cinq plus grands constructeurs, s’adjugeant la première place mondiale avec 20 % de parts de marché et une croissance des ventes de 10 % sur un an. Ce succès repose sur deux éléments : les bonnes ventes des iPhone 17 lors du quatrième trimestre et la longévité de l’iPhone 16 au Japon, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Counterpoint Research souligne qu’Apple a bénéficié d’un cycle de renouvellement majeur, des millions d’utilisateurs ayant décidé de remplacer les appareils acquis durant l’ère du Covid-19. Samsung est deuxième avec 19 % du marché et une croissance de 5 %. Le géant coréen a pu compter sur sa gamme Galaxy A pour assurer le volume, tandis que les Galaxy Fold 7 et Galaxy S25 ont dynamisé le segment premium, surpassant les ventes de leurs prédécesseurs.

Derrière le duopole de tête, on retrouve les constructeurs chinois. Xiaomi maintient sa troisième place (13 % de parts de marché) grâce à une stratégie équilibrée entre ses modèles milieu et haut de gamme. Vivo suit en quatrième position avec une croissance de 3 %, porté par une solide exécution commerciale en Inde. En revanche, Oppo ferme la marche du top 5 avec un recul de 4 %, victime d’une concurrence féroce et d’une demande mitigée en Chine et dans la région Asie-Pacifique.

Il convient de noter les performances des outsiders. Nothing et Google signent les plus fortes progressions de l’année, affichant respectivement des croissances de 31 % et 25 % en 2025.

Attention à 2026 et à la hausse des prix

Les perspectives pour 2026 s’assombrissent. Counterpoint Research a révisé ses prévisions à la baisse, réduisant ses estimations de ventes de 3 % pour 2026. Le secteur s’apprête à subir une pénurie de mémoire (RAM/NAND) et une augmentation des coûts des composants, les fabricants de puces privilégiant désormais les data centers dédiés à l’intelligence artificielle.

Cette conjoncture difficile, qui entraîne déjà des hausses de prix, devrait pénaliser davantage les marques chinoises positionnées sur l’entrée de gamme. À l’inverse, Apple et Samsung devraient faire preuve de résilience grâce à leur positionnement haut de gamme et à la robustesse de leurs chaînes d’approvisionnement.