Apple peut dire merci aux iPhone 17, puisque les smartphones lui ont permis d’être le premier vendeur de smartphones en Chine durant le quatrième trimestre de 2025, battant Huawei, Xiaomi et les autres constructeurs selon le cabinet Counterpoint Research. Apple avait aussi obtenu la première place au niveau mondial en 2025.

Les iPhone 17 ont bien aidé en Chine

Apple a dominé le marché chinois des smartphones au quatrième trimestre de 2025 avec une part de marché de 22 %, grâce au succès des iPhone 17 et à l’accélération de l’approvisionnement. Les iPhone 17 Pro, avec leur nouveau design distinctif pour le bloc photo, et le modèle de base, avec une capacité de stockage deux fois supérieure à celle de l’année précédente mais au même prix, ont tous reçu un accueil très favorable en Chine. Les ventes de l’iPhone Air, dont le lancement chinois a été retardé, ont atteint une part de marché à un chiffre.

Le cabinet note que le lancement tardif et les compromis entre la finesse et les fonctionnalités ont entraîné un démarrage lent pour l’iPhone Air. Mais il s’agit d’un produit important, non seulement en tant qu’exploration du design ultra-fin, mais aussi si l’on considère les implications structurelles à long terme pour la Chine en ce qui concernant les smartphones uniquement compatibles eSIM. Pendant très longtemps, la Chine misait seulement sur la carte SIM physique.

Sur le quatrième trimestre de 2025, les ventes d’iPhone ont grimpé de 28 % en Chine. La part de marché d’Apple a été de 21,8 % contre 16,8 % à la même période un an plus tôt. Oppo est deuxième avec 15,8 %. On retrouve ensuite Vivo (15,7 %), Huawei (14,6 %) et Xiaomi (13,7 %) qui vient boucler le top 5.

Huawei est premier pour 2025, mais Apple est juste derrière

Pour l’année 2025 au complet, c’est Huawei qui a été le premier constructeur de smartphones en Chine avec une part de marché de 16,9 %, contre 16,5 % en 2024. Mais Apple n’est pas très loin à la deuxième place avec une part de marché de 16,7 %, contre 15,4 % en 2024. Les ventes d’iPhone ont augmenté de 7,5 % sur un an. Vivo arrive à la troisième place (16,4 %), suivi de Xiaomi (15,7 %), Oppo (15,5 %) et Honor (13,4 %).

À l’arrivée, les ventes de smartphones en Chine ont reculé de 1,6 % au quatrième trimestre de 2025 par rapport à la même période un an plus tôt et de 0,6 % en 2025 par rapport à 2024.