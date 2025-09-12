Apple a annoncé le report du lancement de l’iPhone Air en Chine en raison de complications réglementaires liées à son fonctionnement exclusif en eSIM. Ce contretemps concerne uniquement l’iPhone Air, tandis que les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max suivent le calendrier prévu, à savoir une sortie pour le 19 septembre.

Report pour l’iPhone Air en Chine

Apple a modifié son site chinois, supprimant les dates initiales de précommandes (12 septembre) et de lancement (19 septembre) de l’iPhone Air pour afficher la mention « Informations sur la sortie à mettre à jour ultérieurement ». Les précommandes pour l’iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, elles, ont débuté comme prévu. Avec son épaisseur de 5,6 mm, l’iPhone Air abandonne le tiroir pour la carte SIM physique au profit de l’eSIM, une technologie peu soutenue par les opérateurs chinois, ce qui complique son adoption dans le pays.

À l’origine, Apple collaborait uniquement avec China Unicom pour proposer l’eSIM, nécessitant une vérification d’identité en magasin pour l’activation. Désormais, l’entreprise annonce que les trois opérateurs publics chinois (China Unicom, China Mobile et China Telecom) offriront un support de l’eSIM, sous réserve d’approbation réglementaire. China Mobile a confirmé sur Weibo avoir activé les services pour l’eSIM pour les téléphones, mais les détails sur la date de lancement seront communiqués ultérieurement. Cette extension vise à maximiser l’accessibilité de l’iPhone Air une fois les obstacles réglementaires levés.

Des défis réglementaires à surmonter

Le report reflète des défis liés aux exigences réglementaires chinoises sur l’eSIM, probablement en lien avec des préoccupations de sécurité et de contrôle des utilisateurs. Ce retard perturbe les plans initiaux d’Apple, qui misait sur un lancement synchronisé. L’iPhone Air, un modèle phare par sa finesse, risque de perdre du terrain face à la concurrence locale si les contraintes persistent.

Apple travaille activement avec les autorités chinoises pour résoudre ces problèmes et lancer l’iPhone Air le plus rapidement possible. En attendant, les précommandes mondiales de l’iPhone Air ont bien débuté à 14 heures, avec une sortie prévue le 19 septembre hors Chine.