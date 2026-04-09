Apple a signé une fin d’année 2025 plus que solide sur le marché des smartphones. Selon les derniers chiffres publiés par Counterpoint Research, la marque californienne a placé cinq modèles dans le top 10 mondial des téléphones les plus vendus au quatrième trimestre, confirmant la puissance commerciale de sa gamme iPhone sur la période des fêtes.

L’iPhone 17 Pro Max en tête du classement mondial

Le grand gagnant du trimestre est l’iPhone 17 Pro Max, qui s’est imposé comme le smartphone le plus vendu au monde sur la fin de l’année (5% des ventes à lui seul !). Ce modèle devance l’iPhone 17, puis l’iPhone 17 Pro, offrant à Apple un trio de tête entièrement occupé par sa nouvelle génération. L’iPhone 16 figure également en bonne position (la 4ème), tandis que l’iPhone 16e parvient lui aussi à se hisser dans ce classement des meilleures ventes.

Cette domination illustre la capacité d’Apple à maintenir un fort niveau de demande sur plusieurs segments, du haut de gamme à des modèles plus accessibles. On constate toutefois que l’iPhone Air ne s’est pas invité dans ce palmarès trimestriel malgré les attentes qui entouraient son lancement.

Samsung et Xiaomi restent présents, mais loin derrière Apple

Face à cette offensive, Samsung conserve quatre places dans le top 10 avec plusieurs références Galaxy, tandis que Xiaomi ferme la marche avec un modèle Redmi. Counterpoint souligne aussi que les dix smartphones les plus vendus ont représenté à eux seuls 23 % des ventes mondiales du trimestre, preuve d’une forte concentration du marché autour de quelques références phares.

Avec ce nouveau classement, Apple confirme une dynamique impressionnante sur l’ensemble de l’année 2025. En occupant durablement le top des ventes, la firme de Cupertino montre que sa stratégie « premium » continue de séduire massivement, y compris dans un marché mondial toujours plus concurrentiel.