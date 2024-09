Un nouveau rapport de Counterpoint indique que les livraisons mondiales de smartphones 5G ont augmenté de 20 % sur le premier semestre 2024. Si Xiaomi, Vivo et Samsung sont les principaux vecteurs de croissance des technologies 5G en Inde et dans les pays en voie de développement économique, Apple garde tout de même le leadership au plan mondial : 25% des mobiles 5G vendus dans le monde sur le premier semestre 2024 sont des iPhone, principalement grâce aux fortes ventes des gammes d’iPhone 15 et iPhone 14. Apple a placé 5 appareils dans la liste des 10 mobiles 5G les plus vendus sur la période, à parité avec Samsung (mais les quatre premières place sont pour des iPhone).

On apprend aussi que les mobiles 5G représentent 54% des ventes mondiales de smartphones dans le monde (toujours sur le premier semestre). « La contribution des combinés 5G au marché global des combinés était supérieure à 54 % au premier semestre 2024, dépassant 50 % pour la première fois. » déclare Tarun Pathak, directeur de recherche de Counterpoint. L’arrivée de la nouvelle gamme d’iPhone 16/16 Pro permettra t-elle à Apple d’accroitre son avance sur ce segment désormais majoritaire ? Réponse dans quelques semaines…