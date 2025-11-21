Porté par le succès des ventes d’iPhone 17, Apple a demandé à TSMC de produire jusqu’à 5 millions de puces A19 et A19 Pro supplémentaires afin de pouvoir à la demande. Cela oblige TSMC à réajuster ses lignes de production dans l’urgence.

Les iPhone 17 se vendent bien

Les indicateurs commerciaux sont au vert pour Apple, particulièrement en Chine. Selon les récentes données du cabinet Counterpoint Research, les ventes d’iPhone en Chine ont bondi de 37 % au mois d’octobre, surperformant largement le marché local qui ne croît que de 8 %. Cette dynamique est telle que les iPhone 17 représentent désormais plus de 80 % des volumes mensuels écoulés par Apple dans la région.

Cette frénésie d’achat a des répercussions immédiates sur la chaîne logistique. Pour éviter la rupture, Apple a demandé à TSMC une augmentation de la production de 4 à 5 millions d’unités supplémentaires pour ses puces A19 et A19 Pro selon le leaker Phone Chip Expert sur Weibo. TSMC se voit ainsi obligé de libérer de l’espace de fabrication pour absorber ce surplus de commandes. Même l’Europe participe à cet effort : en Europe de l’Ouest, Apple affiche une croissance de 2 % à contre-courant d’un secteur tech en recul de 1 %, prouvant la résilience de sa stratégie de renouvellement.

Trois variantes pour les puces A19

Pour orchestrer cette gamme, Apple déploie une stratégie de puces à trois têtes, toutes dotées d’un Neural Engine à 16 cœurs pour l’intelligence artificielle. Le modèle standard de l’iPhone 17 embarque la puce A19 avec un processeur (CPU) à 6 cœurs et une partie graphique (GPU) à 5 cœurs, suffisant pour le grand public.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max, qui sont les modèles les plus vendus, bénéficient de l’A19 Pro plus puissante. Celle-ci propose un CPU à 6 cœurs mais pousse la partie graphique à 6 cœurs pour des performances maximales. Une troisième variante concerne l’iPhone Air : il s’agit d’une puce A19 Pro dont le GPU est bridé à 5 cœurs au lieu de 6.