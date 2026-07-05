L’actualité Apple n’a pas vraiment pris de pause ces derniers jours. Entre les premières traces d’iOS 27.4, les nouvelles limites supposées d’Apple Intelligence sur certains iPhone, les débats autour de Siri en Europe, les failles de sécurité et les rumeurs sur les futurs produits, la semaine a donné l’impression qu’Apple préparait déjà plusieurs coups d’avance. Comme souvent avec la marque, il faut lire entre les lignes : une bêta, une fuite ou un brevet peuvent parfois en dire presque autant qu’une keynote.

Voici donc notre récap Apple de la semaine sur iPhoneAddict, avec les sujets importants à retenir, ceux qui méritent un peu de recul et ceux qui donnent déjà envie de regarder vers les prochains mois.

iOS 27 avance, et Apple regarde déjà plus loin

iOS 27 est encore en bêta, mais Apple semble déjà avoir la tête aux prochaines étapes. Le groupe testerait en interne iOS 27.4 pour iPhone, alors même que la version finale d’iOS 27 n’est pas encore disponible pour le grand public. Ce n’est pas inhabituel chez Apple, qui travaille toujours avec plusieurs trains d’avance, mais cela rappelle à quel point le calendrier logiciel est désormais permanent.

La semaine a aussi été marquée par la publication de la bêta 2 d’iOS 27, macOS 27 Golden State, tvOS 27 et visionOS 27. Ces versions ne changent pas forcément tout d’un coup, mais elles permettent de voir dans quelle direction Apple affine ses systèmes. L’enjeu est important : iOS 27 doit porter une partie des nouveautés liées à Apple Intelligence, tout en corrigeant les retards et les limites qui ont accompagné les premiers pas de l’IA chez Apple.

Le plus intéressant, cette semaine, est peut-être venu du code lui-même. La bêta d’iOS 27 a fait apparaître des indices autour d’un nouveau produit Apple, possiblement des AirPods Ultra. Rien n’est confirmé pour l’instant, mais Apple semble continuer à explorer l’idée d’accessoires audio plus intelligents, capables de s’intégrer davantage à son écosystème. Chez Apple, une ligne de code peut parfois suffire à lancer plusieurs semaines de spéculations.

Apple Intelligence continue de poser la question du matériel

Apple Intelligence reste l’un des grands sujets du moment. Cette semaine, une information a particulièrement retenu l’attention : l’iPhone 18 standard pourrait ne pas prendre en charge certaines fonctions d’Apple Intelligence malgré ses 9 Go de RAM. Le problème viendrait des fonctionnalités exécutées localement, qui nécessiteraient 12 Go de mémoire vive.

Ce point est important, car il montre que l’IA d’Apple ne sera pas seulement une affaire de logiciel. Plus les fonctions deviennent ambitieuses, plus elles exigent une base matérielle solide. Cela pourrait créer une nouvelle frontière entre les modèles standards et les versions Pro. Jusqu’ici, on avait l’habitude de voir des différences sur l’écran, les appareils photo ou les matériaux. Désormais, certaines fonctions d’IA pourraient aussi devenir un argument pour pousser vers les modèles les plus chers.

Le sujet est d’autant plus sensible que Siri AI reste indisponible en Europe. Tim Cook a eu des discussions qualifiées de constructives avec l’Union européenne, comme nous l’avons détaillé dans notre article sur Siri AI et les échanges entre Apple et l’UE. Apple doit composer avec le cadre réglementaire européen, ce qui ralentit certaines fonctions. Pour les utilisateurs européens, cela donne une situation un peu frustrante : les annonces existent, les démonstrations donnent envie, mais toutes les nouveautés ne sont pas disponibles partout.

L’iPhone 18 fait déjà beaucoup parler de lui

L’iPhone 18 n’est pas attendu tout de suite, mais il a déjà occupé une belle partie de l’actualité. En plus des questions autour de la RAM et d’Apple Intelligence, une fuite chez Tata Electronics, partenaire industriel d’Apple en Inde, a exposé des données liées à l’iPhone 18 Pro. L’Inde a ouvert une enquête après ce piratage visant des données d’Apple et de l’iPhone 18 Pro chez Tata Electronics.

Ce dossier illustre un autre enjeu pour Apple : plus sa chaîne de production s’étend hors de Chine, plus la maîtrise de la confidentialité devient complexe. L’Inde est stratégique pour Apple, aussi bien pour la fabrication que pour la diversification industrielle. Mais quand des documents circulent avant l’heure, la machine à rumeurs se met immédiatement en route.

Les fuites ont aussi alimenté les débats autour du stockage. Selon une nouvelle rumeur, l’iPhone 18 Pro pourrait utiliser un stockage plus lent sur les modèles 1 et 2 To. Si cela se confirme, Apple devra probablement expliquer le compromis. Sur un modèle Pro, surtout vendu très cher, les utilisateurs acceptent rarement l’idée de payer plus pour un composant moins performant. Même quand la différence est invisible au quotidien, le symbole peut vite faire du bruit.

Sécurité : Apple doit encore boucher quelques trous

Apple met souvent en avant la sécurité et la confidentialité, mais la semaine a rappelé que même l’écosystème le plus verrouillé doit rester en alerte permanente. Des chercheurs ont identifié trois failles de sécurité dans AirDrop, capables de perturber plusieurs fonctions de continuité entre appareils Apple.

Autre sujet délicat : une faille dans Masquer mon adresse e-mail pouvait révéler la vraie adresse e-mail des utilisateurs. Là encore, le problème est sensible parce qu’il touche directement une fonction pensée pour protéger l’identité numérique. Quand un outil de confidentialité laisse fuiter l’information qu’il est censé cacher, l’effet est forcément mauvais.

Apple a tout de même réagi rapidement sur un autre front avec des mises à jour de sécurité. La marque a proposé iOS 26.5.2 et macOS 26.5.2 pour corriger 37 failles de sécurité, avant même le calendrier initialement prévu. Une autre publication indiquait qu’Apple avait sorti ces correctifs en avance pour contrer des attaques par IA. Ce n’est pas le genre de mise à jour qui fait rêver, mais c’est typiquement celle qu’il faut installer sans trop attendre.

L’App Store reste sous pression

La pression réglementaire ne faiblit pas autour d’Apple. Aux États-Unis, la Cour suprême va examiner l’appel d’Apple face à Epic Games, un dossier qui continue de peser lourd sur l’avenir de l’App Store. Le bras de fer entre Apple et Epic dépasse largement le cas de Fortnite : il touche au contrôle des paiements, aux commissions et à la liberté laissée aux développeurs.

Au Royaume-Uni, la CMA pourrait de son côté ouvrir l’App Store et le NFC de l’iPhone à la concurrence. Là aussi, l’enjeu est majeur. Apple défend son modèle fermé au nom de la sécurité et de l’expérience utilisateur, mais les régulateurs veulent davantage de concurrence. En clair, l’iPhone reste un produit Apple, mais les autorités veulent de moins en moins qu’il fonctionne uniquement selon les règles d’Apple.

Apple Watch, AirPods et nouveaux produits : la machine à rumeurs tourne bien

La semaine a aussi donné quelques pistes sur les futurs produits. L’Apple Watch Series 12 pourrait intégrer un capteur santé directement dans le bracelet. Si cette rumeur se confirme, ce serait une évolution intéressante : Apple pourrait déplacer certaines fonctions de santé hors du boîtier principal, ce qui ouvrirait la voie à de nouveaux usages, mais aussi à de nouvelles questions sur la compatibilité des bracelets.

Les AirPods ont également fait parler d’eux, mais dans deux directions différentes. D’un côté, iOS 27 semble faire référence à un nouveau produit audio. De l’autre, Apple aurait suspendu son projet d’AirPods avec caméras. Le concept pouvait sembler étonnant, mais il s’inscrivait dans une logique d’accessoires capables de mieux comprendre l’environnement de l’utilisateur. Visiblement, tout n’est pas encore prêt à sortir des laboratoires.

Apple TV garde aussi sa place dans l’actualité

Apple TV n’a pas été oublié. La saison 3 de Silo est arrivée sur Apple TV, avec un premier épisode disponible et une volonté de lever davantage le voile sur les origines des silos. La série reste l’un des titres importants du catalogue Apple, surtout pour les amateurs de science-fiction.

Apple TV prépare aussi l’arrivée de Neuromancer, adaptation très attendue du roman culte de William Gibson. Apple continue donc de renforcer son catalogue avec des projets ambitieux, notamment dans la science-fiction. La plateforme n’a pas la quantité de Netflix, mais elle continue de miser sur quelques productions fortes pour exister dans un marché très encombré.

Ce qu’il faut retenir de la semaine Apple

Cette semaine Apple a surtout montré une chose : la marque avance sur plusieurs fronts en même temps. iOS 27 prépare l’avenir logiciel, Apple Intelligence impose de nouvelles exigences matérielles, l’iPhone 18 alimente déjà les fuites, la sécurité reste un chantier permanent et l’App Store continue d’être bousculé par les régulateurs.

Apple garde sa capacité à créer de l’attente, parfois avec une annonce officielle, parfois avec une simple trace dans une bêta. Mais l’écosystème devient aussi plus complexe : l’IA dépend du matériel, les fonctions varient selon les régions, les régulateurs veulent ouvrir certaines portes et les utilisateurs attendent toujours plus de transparence. Bref, une semaine très Apple : beaucoup de promesses, quelques tensions, et suffisamment de rumeurs pour occuper tout le week-end.