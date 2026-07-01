Apple TV prépare sa prochaine incursion dans la science-fiction avec Neuromancer, adaptation du roman culte de William Gibson. La plateforme a partagé un premier teaser énigmatique, qui confirme l’approche sombre et « néonisée » de cette série cyberpunk centrée sur les groupes de hackers, l’espionnage numérique et de très puissantes corporations.

Un classique du cyberpunk enfin adapté à l’écran

Publié en 1984, Neuromancer a profondément influencé la culture technologique et la science-fiction moderne. Son univers a contribué à populariser des notions désormais familières, comme le cyberspace, les hackers capables de s’y connecter directement ou les intelligences artificielles échappant progressivement au contrôle humain.

Apple TV a commandé une première saison de dix épisodes. L’intrigue suivra Case, un pirate informatique abîmé par son passé, entraîné dans une affaire d’espionnage et de criminalité à haut risque. Ce dernier fait équipe avec Molly, une mercenaire augmentée aux yeux miroirs, pour s’attaquer à une puissante dynastie industrielle.

Une distribution solide pour porter l’univers de William Gibson

Callum Turner incarne Case, tandis que Briana Middleton joue Molly. Le casting comprend également Mark Strong, Clémence Poésy, Peter Sarsgaard, Joseph Lee et Emma Laird. Graham Roland occupe le poste de showrunner, avec J. D. Dillard à la réalisation de l’épisode pilote.

La courte vidéo dévoilée par Apple TV ne livre encore que peu d’éléments sur le scénario. Ce teaser installe néanmoins une atmosphère de ville futuriste saturée de lumières artificielles, fidèle au décor mental imaginé par Gibson pour cette histoire de braquage technologique et de manipulation numérique.

Une nouvelle pièce maîtresse pour la science-fiction d’Apple TV

Après Severance, Foundation, Silo ou bien encore Monarch: Legacy of Monsters, Apple TV poursuit son investissement dans les grandes franchises de science-fiction. Aucune date de diffusion précise n’a encore été confirmée, mais Neuromancer risque fort de devenir l’une des séries les plus attendues de la plateforme.