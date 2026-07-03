La série de science-fiction Silo fait son retour sur Apple TV avec une troisième saison qui promet de faire progresser nettement les grands mystères de son univers. Adaptée des romans de Hugh Howey, la production retrouve Juliette Nichols, incarnée par Rebecca Ferguson, dans un monde où les derniers survivants de l’humanité vivent enfermés sous terre, sans connaître précisément les raisons de leur isolement.

Juliette face à une mémoire fragmentée

Après les révélations de la fin de la saison 2 et sa sortie du silo principal, Juliette revient au centre du récit. Mais son parcours est contrarié par une perte de mémoire qui l’empêche de livrer immédiatement les informations découvertes à l’extérieur. Cette situation devrait prolonger la tension autour de ce qu’elle sait réellement et de la manière dont ces révélations pourraient bouleverser l’équilibre fragile entre les différents silos.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

La saison adopte également une narration plus ambitieuse, alternant entre le présent et des retours dans le passé. Ces séquences doivent expliquer qui a construit les silos, dans quel contexte et pourquoi une partie de la population a été contrainte de s’y réfugier.

Un récit qui s’ouvre au monde extérieur

Cette nouvelle structure permet à Silo de sortir partiellement de ses décors souterrains habituels. Les flashbacks montrent une Terre alternative marquée par des tensions géopolitiques et par la menace d’un conflit nucléaire, offrant ainsi une autre lecture de la catastrophe qui a façonné la société des silos.

Les premiers retours critiques saluent notamment l’ampleur prise par les derniers épisodes de la saison, qui pourraient constituer l’un des temps forts de la série. Apple TV a déjà renouvelé Silo pour une quatrième et dernière saison, une saison qui apportera une vraie conclusion au récit imaginé par Hugh Howey.

Une série devenue essentielle dans le catalogue SF d’Apple TV

Avec son mélange de thriller, de dystopie et de mystère, Silo s’est imposée comme l’une des productions les plus solides d’Apple TV. Cette troisième saison semble surtout amorcer le basculement attendu : celui où les questions accumulées depuis le début de la série commencent enfin à trouver des réponses.