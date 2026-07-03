Apple a annoncé iOS 27 lors de la WWDC 2026 en juin et la bêta est disponible au téléchargement, mais voilà maintenant qu’on entend déjà parler d’iOS 27.4. Il faudra attendre un moment avant de voir cette mise à jour.

iOS 27.4 est en test

MacRumors a repéré quelques iPhone tournant sous iOS 27.4 au niveau de ses visites. Cela signifie que des ingénieurs d’Apple testent dès maintenant la future mise à jour. Mais il n’y a aucune information à son sujet.

Chaque année, Apple propose sa grosse mise à jour en septembre (iOS 18, iOS 26, etc) puis la version x.4 au printemps de l’année suivante. Il s’avère que les versions x.4 ont généralement le droit à plusieurs nouveautés intéressantes. Cela sera probablement la même chose avec iOS 27.4. Reste à savoir ce que la mise à jour proposera.

On peut se demander si elle inclura Siri AI pour les pays de l’Union européenne. Siri AI est déjà accessible avec la bêta d’iOS 27, sauf dans les pays de l’Union européenne à cause d’un conflit autour du DMA, d’Apple et de la Commission européenne. Ce différend pourrait éventuellement se régler d’ici les prochaines semaines, prochains mois… ou jamais. Il faut dire que la situation est tendue actuellement entre Apple et la Commission européenne qui s’accusent chacune autour de l’indisponibilité du nouvel assistant dopé à l’intelligence artificielle.

Pour iOS 27.4, rendez-vous au printemps 2027 pour télécharger la mise à jour sur iPhone.