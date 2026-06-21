Désigné pour succéder à Tim Cook le 1er septembre 2026, John Ternus affiche sa volonté de replacer le design industriel au cœur de la stratégie d’Apple, promettant que « la chose la mieux conçue que possèdent la plupart des clients est un produit Apple » et qu’il s’assurera « que cela reste le cas », selon Mark Gurman de Bloomberg.

John Ternus passe ses journées avec les designers d’Apple

John Ternus consacre actuellement une part importante de son temps aux équipes de design industriel d’Apple, une immersion volontaire qui tranche avec la distance maintenue par Tim Cook vis-à-vis de ce groupe. En interne, il a confirmé son intention de « se concentrer sur le design parce que le design est au cœur de ce que nous faisons chez Apple », une déclaration qui sonne comme un recadrage stratégique autant que comme une promesse symbolique.

Les premiers produits lancés sous sa direction seront l’iPhone 18 Pro et l’iPhone Ultra, le premier smartphone pliable d’Apple, et ce dès septembre 2026, soit le même mois où il deviendra le nouveau patron d’Apple. Ces deux appareils constitueront le premier test grandeur nature de sa capacité à tenir sa promesse, l’iPhone Ultra représentant en particulier le défi de design le plus ambitieux qu’Apple ait entrepris depuis des années.

Le design va redevenir important

Depuis le départ de Jony Ive, à qui Steve Jobs avait accordé une autorité opérationnelle sans équivalent dans l’histoire d’Apple, le design a progressivement été absorbé par les équipes des opérations et des finances. La direction du pôle avait été confiée à Jeff Williams, l’ancien directeur de l’exploitation, une rupture radicale avec la vision de Steve Jobs qui faisait du responsable du design un acteur de premier plan dans toutes les décisions stratégiques.

Le symptôme le plus révélateur de ce déclin est que jusqu’à très récemment, Apple ne comptait aucun responsable du design au sein de son comité exécutif. La firme a ajouté il y a peu les profils de Molly Anderson et Steve Lemay sur sa page de direction, un geste qui signale une volonté de redonner une visibilité à la fonction. John Ternus hérite donc d’une organisation où le design a perdu sa place dans la hiérarchie du pouvoir et sa capacité à renverser cette dynamique culturelle profonde sera aussi déterminante que ses choix au niveau des produits.