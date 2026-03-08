Apple a mis à jour sa page de direction pour refléter plusieurs changements récents à la tête de l’entreprise. Trois vice-présidents font leur entrée officielle, tandis qu’Eddy Cue voit son périmètre élargi.

De nouveaux dirigeants chez Apple

Jennifer Newstead, vice-présidente et directrice juridique, est en poste depuis le 1er mars. Elle succède à Katherine Adams qui occupait la fonction depuis 2017. Jennifer Newstead arrive de Meta, où elle était directrice juridique pendant six ans.

Molly Anderson, vice-présidente du design industriel, dirige l’équipe responsable du design de l’ensemble des produits Apple, de leurs accessoires et de leurs emballages. Elle a rejoint Apple en 2014 et prend la tête du département depuis 2024, succédant notamment à Jony Ive et Evans Hankey. La date exacte de sa nomination au titre de vice-présidente n’a pas été précisée.

Steve Lemay, vice-président du design de l’interface logicielle, est chez Apple depuis 1999. Il supervise le design logiciel sur l’ensemble des plateformes Apple. Il succède à Alan Dye, parti en fin d’année dernière pour diriger le design de la division Reality Labs de Meta.

De son côté, Eddy Cue, figure historique d’Apple depuis 1989, voit son titre évoluer en vice-président des services et de la santé. Il a hérité de la supervision des équipes santé et fitness d’Apple après le départ en retraite de Jeff Williams l’an dernier.