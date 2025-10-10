Apple va procéder à un important remaniement interne, notamment avec Craig Federighi et Eddy Cue. Cette redistribution des rôles renforce le pouvoir des principaux lieutenants de Tim Cook et positionne l’entreprise pour ses futures ambitions, notamment dans le domaine de la santé.

Plusieurs hauts dirigeants vont voir leurs responsabilités s’élargir, comme le révèle Bloomberg. Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services, va prendre la supervision des équipes de santé et d’activité physique. Il supervise déjà Apple TV+, Apple Music ou encore iCloud.

De son côté, Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé d’iOS et macOS, hérite de la direction de watchOS, le système d’exploitation de l’Apple Watch. Cette promotion s’ajoute à la supervision de Siri et de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro, plus tôt cette année, faisant de lui une figure encore plus centrale.

Des changements pour John Ternus et Sumbul Desai

La réorganisation profite également à John Ternus, vice-président chargé de l’ingénierie matérielle. Il assumera désormais le contrôle exclusif de l’ingénierie matérielle de l’Apple Watch, un produit que Jeff Williams, le directeur des opérations d’Apple sur le départ, avait contribué à lancer il y a une décennie.

Par ailleurs, les équipes de design, que Jeff Williams supervisait également, seront désormais rattachées directement à Tim Cook. Molly Anderson pour le design matériel et Alan Dye pour le design logiciel lui rendront compte, une fois que le départ Jeff Williams sera effectif à la fin de l’année.

Le rattachement des équipes santé et activité physique à Eddy Cue est une décision stratégique. Elle précède le lancement prévu en 2026 d’un nouveau service par abonnement nommé Health+ (Santé+). Ce service intégrera un assistant basé sur l’intelligence artificielle pour fournir des recommandations personnalisées en matière de nutrition et d’exercice.

Cette nouvelle structure entraîne la consolidation des équipes santé et activité physique sous une seule responsable, Sumbul Desai. Jay Blahnik, le responsable d’Apple Fitness+, se rapportera à elle désormais, à la suite d’une enquête interne le concernant pour comportement inapproprié.

D’autres changements à l’avenir pour la direction d’Apple

D’autres changements pourraient survenir au sein de la direction d’Apple. L’entreprise est actuellement à la recherche d’un remplaçant pour son chef de l’intelligence artificielle, John Giannandrea. De plus, Lisa Jackson, chargée de l’environnement, et Johny Srouji, à la tête de la division des puces Apple Silicon, réfléchissent également à leur avenir.

Ce remaniement place John Ternus comme le plus jeune membre de l’exécutif. Il est largement perçu comme un successeur potentiel de Tim Cook, qui fêtera ses 65 ans en novembre. Son influence sur la feuille de route des produits de l’entreprise, notamment avec la présentation de l’iPhone Air, n’a cessé de croître ces derniers mois.