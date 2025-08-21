Le New York Times rapporte que neuf employés actuels et anciens ayant travaillé avec ou sous la direction de Jay Blahnik, vice-président des technologies de fitness chez Apple, l’accusent d’avoir créé un environnement de travail toxique.

Les employés décrivent Jay Blahnik comme étant « verbalement abusif, manipulateur et inapproprié ». Ces comportements auraient conduit plus de dix employés à prendre des congés prolongés pour raisons de santé mentale ou médicale depuis 2022. Une ancienne employée a déclaré n’avoir « jamais travaillé dans un endroit plus toxique ». Ces accusations mettent en lumière des tensions au sein de la division fitness d’Apple, qui compte environ 100 personnes et est à l’origine de fonctionnalités comme les anneaux d’activité de l’Apple Watch et le service Apple Fitness+.

Réponse d’Apple et suites judiciaires

Apple, par l’intermédiaire de son porte-parole Lance Lin, a contesté les allégations, estimant que l’article du New York Times comprend « de nombreuses affirmations inexactes et caractérisations erronées » sans toutefois fournir d’exemples précis. Il a ajouté que l’entreprise « continuera à partager les faits à travers le processus légal ».

Une enquête interne menée par Apple a conclu qu’il n’y avait « aucune preuve de faute » de la part de Jay Blahnik, qui reste en poste. Apple a réglé à l’amiable une plainte pour harcèlement sexuel impliquant Jay Blahnik et le défend dans une autre action en justice déposée par Mandana Mofidi, une ancienne employée, pour des allégations de harcèlement et d’intimidation.

Cette plainte, déposée en 2024 devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, affirme que Mandana Mofidi a subi des représailles après avoir signalé des inégalités salariales et a participé à une enquête sur Jay Blahnik. Elle a été placée en congé médical pour anxiété et dépression, puis contrainte de démissionner après le refus d’Apple de la transférer dans une autre division. Le procès est prévu pour 2027.

Le parcours de Jay Blahnik

Jay Blahnik, embauché par Apple en 2013 après près de 20 ans de collaboration avec Nike, est une figure clé du secteur du fitness. Il a contribué au développement des anneaux d’activité de l’Apple Watch qui ont dopé les ventes de la montre. Il a également joué un rôle central dans la création d’Apple Fitness+, lancé en 2020.

Avant Apple, Jay Blahnik était un consultant reconnu, auteur du livre Full-Body Flexibility et contributeur pour des médias comme MSNBC et le Los Angeles Times. Il a reçu de nombreux prix, dont le IDEA Jack LaLanne Award en 2019 pour ses contributions au fitness.

Ces allégations jettent une ombre sur l’un des départements stratégiques d’Apple, centré sur la santé et le bien-être, un secteur clé pour l’Apple Watch, qui domine le marché des montres connectées. Les accusations soulignent également des tensions internes, les employés reprochant à Apple de protéger un cadre au détriment des préoccupations du personnel.