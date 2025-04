Une future version de watchOS adopterait une nouvelle interface inspirée de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro, à l’image d’iOS 19 et macOS 16, selon les dires de The Verifier. L’interface de l’Apple Watch pourrait ainsi évoluer vers des éléments légèrement transparents et une esthétique « flottante ».

Menus, boutons, icônes et autres composants seraient repensés. Apple travaillerait également sur plusieurs idées pour l’écran d’accueil, bien que le calendrier de sortie de ces changements reste incertain.

Le site avance aussi qu’Apple développerait des fonctionnalités d’Apple Intelligence pour l’Apple TV et l’Apple Watch Ultra. Cette dernière bénéficierait d’une puce exclusive pour exécuter ces tâches d’intelligence artificielle, une affirmation qui suscite des doutes. En effet, Apple a plutôt tendance à étendre ses services à un maximum d’appareils, sans les réserver aux modèles haut de gamme.

Depuis la WWDC 2024, seul l’iPad 11 ne prend pas en charge Apple Intelligence. Même l’iPhone 16e, positionné en milieu de gamme, supporte l’IA. L’Apple Watch Ultra serait la première montre à intégrer ces fonctionnalités, suivie par les autres modèles un an plus tard.

Cependant, cette rumeur soulève des questions techniques. Les Apple Watch actuelles n’ont que 1 Go de RAM, alors qu’Apple Intelligence nécessite au moins 8 Go. Parmi les fonctionnalités promises figurent des résumés de notifications, Genmoji pour générer des emojis et une nouvelle version de Siri capable d’analyser le comportement de l’utilisateur, en s’appuyant sur des données sportives, médicales ou de suivi du sommeil.

Il est pour l’instant préférable de prendre les informations du jour avec des pincettes, The Verifier s’étant déjà trompé dans le passé.