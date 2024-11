Apple préparerait un défi d’activités pour commémorer le 10e anniversaire de l’Apple Watch, lancée en 2015. Des petits curieux ont trouvé des indices en ce sens dans la dernière version bêta d’iOS 18.2 : un bout de texte « célébration des dix ans » suggère l’arrivé prochaine d’un défi spécial, bien que les détails n’aient pas encore été confirmés par Apple. Certains placent la date du lancement de l’Apple Watch au mois de septembre 2014, et d’autres en avril 2015, ce qui laisse tout de même planer une incertitude concernant l’année de célébration de ce 10ème anniversaire (2024 ou 2025 donc).

Il y a quelques semaines, Mark Gurman de Bloomberg rapportait qu’Apple prévoyait une refonte majeure de sa toquante pour le 10e anniversaire de l’Apple Watch, avec un design plus mince et un nouveau système de fixation de bracelet. Bien que le dernier modèle d’Apple Watch ait été légèrement modifié, avec notamment un écran plus grand et un boitier plus mince, ce dernier n’a pas été labellisé « Apple Watch X » et n’était pas présenté comme un modèle spécial du 10ème anniversaire. On notera aussi que 2025 sera l’année du 10ème anniversaire d’Apple Music, et qu’Apple voudra peut-être faire d’une pierre deux coups.