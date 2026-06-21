Apple va lancer plus de 20 produits en 2026 et 2027, voici la liste
2026 et 2027 vont être de grosses années pour Apple, au point que le fabricant va proposer plus de 20 produits. iPhone, iPad, Mac… tout y passe, comme le révèle Mark Gurman de Bloomberg.
Certains produits sont attendus, comme les nouveaux iPhone en septembre. D’autres ont déjà fait parler d’eux dans les rumeurs et vont enfin voir le jour. C’est notamment le cas du nouveau HomePod et de la nouvelle Apple TV 4K qui attendaient Siri AI pour sortir.
Voici les nouveaux produits qu’Apple sortira en 2026 et 2027 :
iPhone
- iPhone 18 Pro (septembre 2026) : puces A20 Pro, Dynamic Island plus petite, un bouton de commande de l’appareil photo simplifié, de nouveaux coloris (dont rouge foncé/bordeaux), une ouverture variable pour le capteur photo, le modem C2 d’Apple et plus
- iPhone 18 Pro Max (septembre 2026) : même chose, mais avec un écran plus grand et une plus grosse batterie.
- iPhone Ultra pliable (septembre 2026) : le premier iPhone pliable d’Apple. Il aura un écran de 7,7 pouces une fois déplié et 5,3 pouces une fois replié. On retrouvera également deux capteurs photo à l’arrière, un à l’avant, Touch ID à la place de Face ID et un prix qui devrait facilement dépasser les 2 000 dollars.
- iPhone Air 2 (printemps 2027) : il embarquera la puce A20, un capteur photo supplémentaire (ultra grand-angle) et une meilleure autonomie.
- iPhone 18 standard (printemps 2027) : contrairement aux années précédentes, ce modèle ne sera pas lancé en même temps que les modèles Pro.
- iPhone 18e (printemps 2027) : pas d’informations pour le moment, mais on peut imaginer la présence de la puce A20.
- iPhone des 20 ans (septembre 2027) : Apple proposerait un iPhone avec un écran incurvé et aucune bordure (ou presque). Deux tailles d’écran seraient disponibles.
iPad
- iPad 12 (2026) : puces A18 ou A19 avec le support d’Apple Intelligence
- iPad mini 8 (2026) : écran OLED, puce A19 Pro ou A20 Pro et résistant à l’eau avec de nouveaux haut-parleurs.
Mac
- Mac Studio : puces M5 Max et M5 Ultra pour toujours plus de puissance
- Mac mini : puces M5 et M5 Pro
- iMac : puce M5 et de nouveaux coloris
- MacBook Ultra (fin 2026 ou début 2027) : écran OLED et tactile, puces M6 Pro et M6 Max, présence de la Dynamic Island et un design plus fin.
Apple Watch
- Apple Watch Series 12 (septembre 2026) : puce S11 ou plus récente et potentiel nouveau design avec Touch ID (des rumeurs récentes ont toutefois démenti ces informations)
- Apple Watch Ultra 4 (septembre 2026) : puce S11 ou plus récente, potentiel nouveau design avec Touch ID (là encore les récentes rumeurs ont démenti) et de nouvelles fonctions satellite.
Autres
- Apple TV 4K (2026) : puce A17 Pro, support d’Apple Intelligence et Siri AI, puce Apple N1 avec Wi-Fi potentiellement une caméra pour FaceTime.
- HomePod mini (2026) : puce S9, support d’Apple Intelligence et Siri AI, puce Apple N1 avec Wi-Fi 7, meilleure qualité sonore, nouvelle puce pour l’Ultra Wideband de deuxième génération et de possibles nouveaux coloris (dont rouge).
- HomePod (2026) : potentiellement les mêmes nouveautés que le HomePod mini.
- « HomePad » : un hub domotique avec un écran de 6 à 7 pouces, le support de Siri AI, la puce A18 pour Apple Intelligence, FaceTime et la possibilité de le mettre sur une table ou un mur.
- AirPods Ultra (septembre 2027) : des AirPods avec caméras et Siri AI pour l’intelligence visuelle.
- Lunettes connectées Apple (fin 2027) : pour concurrencer plusieurs modèles existants, dont les Meta Ray-Ban.
On voit pas de casque Apple avec des promesse de leur premier qui devait remplacer un Mac… D’autres s’en sont occupé pendent ce temps… Les lunettes connectées Raven Prism mettent un PC Linux sur votre nez…. Il y a ceux qui font les choses et Apple qui mentent sur leurs avancées… IA et casques virtuels…
Et ceux qui font des commentaires inutiles… .. .