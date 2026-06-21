2026 et 2027 vont être de grosses années pour Apple, au point que le fabricant va proposer plus de 20 produits. iPhone, iPad, Mac… tout y passe, comme le révèle Mark Gurman de Bloomberg.

Certains produits sont attendus, comme les nouveaux iPhone en septembre. D’autres ont déjà fait parler d’eux dans les rumeurs et vont enfin voir le jour. C’est notamment le cas du nouveau HomePod et de la nouvelle Apple TV 4K qui attendaient Siri AI pour sortir.

Voici les nouveaux produits qu’Apple sortira en 2026 et 2027 :

iPhone

iPhone 18 Pro (septembre 2026) : puces A20 Pro, Dynamic Island plus petite, un bouton de commande de l’appareil photo simplifié, de nouveaux coloris (dont rouge foncé/bordeaux), une ouverture variable pour le capteur photo, le modem C2 d’Apple et plus

puces A20 Pro, Dynamic Island plus petite, un bouton de commande de l’appareil photo simplifié, de nouveaux coloris (dont rouge foncé/bordeaux), une ouverture variable pour le capteur photo, le modem C2 d’Apple et plus iPhone 18 Pro Max (septembre 2026) : même chose, mais avec un écran plus grand et une plus grosse batterie.

même chose, mais avec un écran plus grand et une plus grosse batterie. iPhone Ultra pliable (septembre 2026) : le premier iPhone pliable d’Apple. Il aura un écran de 7,7 pouces une fois déplié et 5,3 pouces une fois replié. On retrouvera également deux capteurs photo à l’arrière, un à l’avant, Touch ID à la place de Face ID et un prix qui devrait facilement dépasser les 2 000 dollars.

le premier iPhone pliable d’Apple. Il aura un écran de 7,7 pouces une fois déplié et 5,3 pouces une fois replié. On retrouvera également deux capteurs photo à l’arrière, un à l’avant, Touch ID à la place de Face ID et un prix qui devrait facilement dépasser les 2 000 dollars. iPhone Air 2 (printemps 2027) : il embarquera la puce A20, un capteur photo supplémentaire (ultra grand-angle) et une meilleure autonomie.

il embarquera la puce A20, un capteur photo supplémentaire (ultra grand-angle) et une meilleure autonomie. iPhone 18 standard (printemps 2027) : contrairement aux années précédentes, ce modèle ne sera pas lancé en même temps que les modèles Pro.

contrairement aux années précédentes, ce modèle ne sera pas lancé en même temps que les modèles Pro. iPhone 18e (printemps 2027) : pas d’informations pour le moment, mais on peut imaginer la présence de la puce A20.

pas d’informations pour le moment, mais on peut imaginer la présence de la puce A20. iPhone des 20 ans (septembre 2027) : Apple proposerait un iPhone avec un écran incurvé et aucune bordure (ou presque). Deux tailles d’écran seraient disponibles.

iPad

i Pad 12 (2026) : puces A18 ou A19 avec le support d’Apple Intelligence

puces A18 ou A19 avec le support d’Apple Intelligence iPad mini 8 (2026) : écran OLED, puce A19 Pro ou A20 Pro et résistant à l’eau avec de nouveaux haut-parleurs.

Mac

Mac Studio : puces M5 Max et M5 Ultra pour toujours plus de puissance

puces M5 Max et M5 Ultra pour toujours plus de puissance Mac mini : puces M5 et M5 Pro

puces M5 et M5 Pro iMac : puce M5 et de nouveaux coloris

puce M5 et de nouveaux coloris MacBook Ultra (fin 2026 ou début 2027) : écran OLED et tactile, puces M6 Pro et M6 Max, présence de la Dynamic Island et un design plus fin.

Apple Watch

Apple Watch Series 12 (septembre 2026) : puce S11 ou plus récente et potentiel nouveau design avec Touch ID (des rumeurs récentes ont toutefois démenti ces informations)

puce S11 ou plus récente et potentiel nouveau design avec Touch ID (des rumeurs récentes ont toutefois démenti ces informations) Apple Watch Ultra 4 (septembre 2026) : puce S11 ou plus récente, potentiel nouveau design avec Touch ID (là encore les récentes rumeurs ont démenti) et de nouvelles fonctions satellite.

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