Il ne faut pas s’attendre à un nouveau design pour les nouvelles Apple Watch en 2026. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré lors d’une session de questions-réponses qu’il n’anticipe aucun changement de design majeur pour l’Apple Watch Series 12 ni pour l’Apple Watch Ultra 4, attendues plus tard cette année.

Ce format de FAQ en direct, où les abonnés de Bloomberg posent directement leurs questions à Mark Gurman, est l’une des rares occasions où le journaliste, bien renseigné au sujet d’Apple, livre ses anticipations de manière explicite plutôt que dans un article.

Les espoirs d’un nouveau design ne datent pas d’hier. Au fil des années, des rumeurs ont circulé sur un modèle radicalement repensé, parfois baptisé « Apple Watch X », ainsi que sur un nouveau système de bracelet à fixation magnétique qui aurait modifié l’un des éléments les plus reconnaissables de la montre. Aucune de ces pistes n’a jamais abouti sur un produit réel.

L’Apple Watch Ultra constitue le seul véritable saut visuel de ces dernières années, avec son boîtier en titane et son design robuste proposé en 2022. Depuis, les évolutions sont restées incrémentales sur ce modèle comme sur les Apple Watch Series standards : changements de matériaux, nouvelles finitions, ajustements mineurs de l’épaisseur, sans jamais toucher à la silhouette générale.

Un nouveau design d’Apple Watch en 2028

Pour ceux qui espèrent une refonte visuelle, le calendrier est clair : une rumeur situe le prochain changement de design majeur de l’Apple Watch à deux ans, à savoir en 2028. Les arguments d’achat des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 reposeront ainsi entièrement sur ce qu’Apple apportera en matière de performances, de capteurs et de fonctionnalités logicielles.

À noter qu’au-delà des montres, Mark Gurman a assuré lors de la FAQ que l’iPhone Fold, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple, devrait sortir plus tard que les iPhone 18 Pro et Pro Max. Ces derniers arriveront en septembre.