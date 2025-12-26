C’est le bon moment pour y penser : l’année 2026 sera chargée pour Apple, extrêmement chargée même au point probablement d’être un record en terme de nouveautés. iPhone, Mac, Apple Watch, Apple Vision, lunettes connectées, la firme de Cupertino fera feu de tout bois. Histoire de s’y retrouver dans toutes les annonces à venir, nous avons classés les futurs produits en deux grandes catégories : les mises à jour hardware et les réelles nouveautés, soit des nouvelles gammes de produits encore jamais vus chez Apple.

Les mises à jour :

Hiver-Printemps 2026

iPhone 17e : puce A19, caméra frontale Center Stage, Dynamic Island

iPad (de base) : puce mise à jour, probablement compatible avec Apple Intelligence

iPad Air avec puce M4

AirTag 2 avec nouvelle puce Ultra Wideband (portée améliorée)

MacBook Air M5 avec de nouveaux coloris disponibles

MacBook Pro M5 Pro et M5 Max en diagonales 14 et 16 pouces

Apple Studio Display 2 avec support ProMotion 120 Hz, HDR

Apple TV 4K avec puce A17 Pro, Apple Intelligence et peut-être une caméra

HomePod mini 2 avec un processeur et des performances audios améliorées

Été

iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27, tvOS 27

Mac mini M5 et M5 Pro

Mac Studio M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra

Automne

iPhone 18

iPhone 18 Plus

iPhone 18 Pro : processeur A20 Pro

iPhone 18 Pro Max : processeur A20 Pro, capteur à ouverture variable

Apple Watch Series 12 avec nouvelle puce de la série S, Touch ID

Apple Watch Ultra 4 : nouvelle puce, Touch ID

Les nouvelles gammes :

Hiver-Printemps 2026

Macbook d’entrée de gamme avec une puce A-Serie (la même que celle de l’iPhone) : le tarif serait nettement plus bas que celui d’un MacBook Air, soit entre 599 et 699 dollars.

Moniteur Studio Pro XDR

HomePod Touch : appareil domotique avec Apple Intelligence et un écran tactile 7 pouces

Été

Rien.

Automne

iPhone Fold/pliable : en titane et sans pli visible

MacBook Pro de nouvelle génération (processeur M6, nouveau design)

iPad mini haut de gamme avec écran OLED et puce puissante A20

AirPods Pro 3 avec caméras pour IA visuelle

Apple Vision Air, plus léger et moins cher que le Vision Pro

Il pourrait bien évidemment y avoir des manquants… et des surprises encore non référencées. Une année très chargée donc pour Apple, mais forcément aussi très excitante pour les amateurs de produits pommés.