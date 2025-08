Apple annonce que ses Apple Store en France adoptent dès maintenant le bonus réparation, un dispositif gouvernemental visant à réduire le coût des réparations hors garantie. Cette mesure concerne plusieurs appareils, dont l’iPhone et le Mac, et simplifie l’accès à des réparations plus abordables.

Le bonus réparation en Apple Store

Le bonus réparation, instauré par l’État français, offre une réduction de 25 € pour les réparations éligibles d’iPhone et d’iPad, et jusqu’à 50 € pour les Mac, bien que l’Apple Watch ne soit pas concernée. En Apple Store, tout est géré sur place : lors du diagnostic initial, le personnel vérifie l’éligibilité au bonus et la remise est automatiquement appliquée à la facture finale. Vous n’aurez pas à avancer l’argent ni à effectuer de démarches supplémentaires. Par exemple, remplacer la batterie d’un iPhone 15 Pro, normalement facturé 109 €, reviendra à 84 € avec le bonus.

Pour proposer ce service, Apple a obtenu le label QualiRépar pour ses Apple Store, une condition essentielle. Cependant, d’autres critères s’appliquent : le dispositif couvre les pannes matérielles hors garantie d’appareils appartenant à des particuliers, mais pas leurs accessoires. Pour les Mac, un devis minimum de 150 € est requis. Les réparations de batteries non accessibles, comme celles des produits Apple, sont éligibles. Les détails complets des conditions sont disponibles sur le site officiel, mais Apple s’occupe de vérifier l’éligibilité lors de l’établissement du devis.

Le bonus réparation se limite aux réparations effectuées au Genius Bar dans les Apple Store physiques. Les réparations commandées en ligne ne sont (visiblement) pas couvertes par le bonus réparation pour le moment.