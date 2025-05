Apple Retail France, qui gère les Apple Store dans l’Hexagone, s’engage dans une démarche écoresponsable en visant la certification QualiRépar, selon une annonce faite lors d’une récente réunion du comité social et économique (CSE). Relayée par un représentant CFDT, cette décision permettra aux clients de bénéficier du bonus réparation allant jusqu’à 50 € pour leurs appareils hors garantie.

Une remise pour encourager la réparation en Apple Store

Le bonus réparation, instauré en décembre 2022 dans le cadre de la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), vise à prolonger la durée de vie des appareils électroniques. Apple Retail France, après plusieurs mois de discussions, a acté son adhésion à ce programme. Les remises varient selon le type d’appareil :

50 € pour les ordinateurs fixes, tout-en-un (comme les iMac) et MacBook

30 € pour les moniteurs externes

25 € pour les iPad

20 € pour les enceintes

25 € pour les réparations d’iPhone (batterie, microphone, lentille photo, haut-parleur ou écran cassé)

Depuis janvier 2024, le seuil pour bénéficier de ce bonus sur les ordinateurs a été abaissé de 180 € à 150 €, rendant le dispositif plus accessible.

Conditions et limites du bonus réparation

Pour profiter de cette remise, plusieurs critères doivent être respectés. L’appareil doit appartenir à un particulier, être authentifiable (via un numéro de série ou un IMEI) et ne pas être une contrefaçon. De plus, son état doit permettre la réparation. Par exemple, un écran rayé ne donne pas droit au bonus s’il reste fonctionnel, contrairement à un écran cassé.

Ce dispositif, financé par les producteurs des appareils éligibles, a déjà séduit d’autres acteurs de l’écosystème Apple, comme les réparateurs indépendants, les revendeurs agréés (LDLC) ou les grandes enseignes (Fnac/Darty, Leclerc, Save). La réticence initiale d’Apple pourrait s’expliquer par les coûts associés à ce financement, mais l’entreprise franchit désormais le pas.

L’adoption de la certification QualiRépar par les Apple Store français marque une avancée vers une consommation plus durable. Les clients bénéficieront d’économies sur leurs réparations, tout en contribuant à réduire les déchets électroniques.