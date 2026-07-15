Après la hausse des prix pour les produits Apple, voilà que c’est l’assurance AppleCare+ qui subit une augmentation des tarifs. C’est en place à partir d’aujourd’hui.

Les nouveaux prix en hausse d’AppleCare+ en France

La hausse de prix varie selon les offres d’AppleCare+. Par exemple, il faut maintenant payer 35 euros pour les AirPods ou AirPods Pro, contre 29 euros auparavant. Pour les AirPods Max, le nouveau prix est de 45 euros, contre 39 euros jusqu’à présent. Du côté des produits Beats, c’est maintenant 35 euros, contre 29 euros avant. Comme nous pouvons le voir, la hausse est de 6 euros.

Du côté de l’iPad, rien ne bouge pour l’iPad Air 4 : le prix reste à 79 euros ou 3,99 €/mois. En revanche, l’iPad Air 5 passe à 89 euros ou 4,49 euros par mois. Pour l’iPad Air M2, M3 ou M4, il faut ajouter 10 euros pour atteindre 99 euros (11 pouces) ou 119 euros (13 pouces). La hausse mensuelle est de 50 centimes. Le scénario est similaire pour les iPad Pro, avec là encore 10 euros en plus ou 50 centimes supplémentaires par mois.

Les Mac sont également concernés par la hausse de prix de l’assurance AppleCare+. Pour l’iMac ou l’iMac Pro, ce sont 16 euros en plus avec 195 euros. La formule mensuelle passe de 64,99 euros à 69,99 euros. Pour le Mac mini, la hausse est de 10 euros à 129 euros. Du côté du MacBook Neo, ce sont 16 euros en plus pour atteindre 165 euros. Le Mac Studio est également concerné, avec 195 euros maintenant, contre 175 euros auparavant. Le MacBook Air voit aussi une hausse de 16 euros pour l’AppleCare+, tout comme les MacBook Pro.

La hausse de prix d’AppleCare+ concerne les nouveaux clients. Si vous avez déjà souscrit à une assurance, vous restez sur l’ancien tarif.

Pour rappel, AppleCare+ est le contrat de protection d’Apple qui s’ajoute à la garantie et offre une couverture supplémentaire, notamment pour les dommages accidentels, une assistance prioritaire et, selon l’appareil et le pays, des options comme la perte ou le vol. Elle peut être souscrite au moment de l’achat de l’appareil ou dans une période limitée après, à condition que le produit soit éligible.