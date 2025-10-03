Une nouvelle étude lancée par Cognixion vise des personnes touchées par des AVC, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des lésions de la moelle épinière et d’autres handicaps. L’objectif est de leur permettre de communiquer et d’interagir avec leurs proches de la façon la plus naturelle possible, en s’appuyant sur l’Apple Vision Pro sans recourir à la chirurgie.

Selon Cognixion, 14 millions d’Américains vivent avec ces conditions et près d’un million de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. L’étude a déjà commencé et doit se poursuivre jusqu’en avril 2026. Les personnes intéressées peuvent candidater par e-mail.

Des programmes pilotes antérieurs ont déjà permis de contrôler l’Apple Vision Pro via une interface neuronale directe implantée chirurgicalement. Cognixion adopte une autre voie, en exploitant des fonctions d’accessibilité existantes.

Un contrôle différent pour l’Apple Vision Pro

Le protocole prévoit le suivi du regard et le contrôle par maintien du regard avec l’Apple Vision Pro. Cela se combine avec une technologie propre à Cognixion recourant à des approches non invasives et non à des électrodes implantées dans le cerveau de l’utilisateur.

« Apple a établi une norme mondiale en faisant de l’accessibilité un élément central de chaque appareil et l’Apple Vision Pro prolonge cet engagement dans l’informatique spatiale », déclare Andreas Forsland, patron de Cognixion. « En explorant comment l’interface neuronale directe non invasive et les applications d’IA de Cognixion peuvent fonctionner avec les fonctions d’accessibilité d’Apple, nous espérons libérer de nouveaux niveaux d’indépendance et de connexion pour les personnes vivant avec la SLA, des lésions de la moelle épinière, un AVC et des traumatismes crâniens ».

« Cette étude consiste à comprendre l’expérience patient, ce qui se passe lorsque des fonctions d’accessibilité avancées rencontrent de nouvelles méthodes d’entrée neurales », explique Chris Ullrich de Cogninion. « L’Apple Vision Pro offre une interface utilisateur intuitive et notre objectif est de tirer parti des technologies de détection cérébrale et d’IA de Cognixion pour mieux soutenir des millions de personnes confrontées à des troubles de la parole et de la mobilité ».

Apple ne semble pas impliqué dans cette étude. De son côté, la société explore des usages de capteurs d’ondes cérébrales au sein de l’Apple Vision Pro, en particulier pour la santé mentale et physique.